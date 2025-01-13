ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

Встреча, которая прошла в понедельник на «ЦСКА Арене», закончилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). У хозяев дубль оформил Максим Мамин (1-я и 41-я минуты), по шайбе забросили Егор Фатеев (31) и Денис Гурьянов (58). В составе гостей отличились Ансель Галимов (25), Александр Беляев (32).