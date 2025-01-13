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ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в понедельник на «ЦСКА Арене», закончилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). У хозяев дубль оформил Максим Мамин (1-я и 41-я минуты), по шайбе забросили Егор Фатеев (31) и Денис Гурьянов (58). В составе гостей отличились Ансель Галимов (25), Александр Беляев (32).

В третьем периоде травму получил нападающий ЦСКА Виталий Абрамов. Он столкнулся с капитаном «красно-белых» Дмитрием Вишневским и покинул площадку в сопровождении партнеров, держась за левое плечо.

Армейцы одержали вторую победу в сезоне над «Спартаком» при трех проигрышах. ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений и с 59 очками поднялся на второе место в Западной конференции, где «Спартак» (57 очков) занимает четвертую позицию.

В следующем матче армейцы 17 января на выезде сыграют с омским «Авангардом», а «красно-белые» двумя днями ранее примут екатеринбургский «Автомобилист».

ЦСКА
4:2
1:0, 1:2, 2:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Алексей Жамнов
Вратари
Иван Просветов
Дмитрий Николаев
1-й период
00:10
Иван Просветов
00:54
Максим Мамин
12:56
Максим Мамин
2-й период
24:58
Ансель Галимов
(Александр Беляев, Егор Филин)
30:16
Егор Фатеев
31:47
Александр Беляев
(Егор Филин)
3-й период
40:40
Максим Мамин
(Кристиан Ярош, Фредрик Классон)
45:29
Прохор Полтапов
48:52
Адам Ружичка
51:43
Николай Голдобин
56:41
Даниил Орлов
56:47
Колби Уильямс
57:02
Денис Гурьянов
(Павел Карнаухов, Фредрик Классон)
59:48
Павел Карнаухов
Статистика
10
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь