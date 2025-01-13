ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

Встреча, которая прошла в понедельник на «ЦСКА Арене», закончилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). У хозяев дубль оформил Максим Мамин (1-я и 41-я минуты), по шайбе забросили Егор Фатеев (31) и Денис Гурьянов (58). В составе гостей отличились Ансель Галимов (25), Александр Беляев (32).
В третьем периоде травму получил нападающий ЦСКА Виталий Абрамов. Он столкнулся с капитаном «красно-белых» Дмитрием Вишневским и покинул площадку в сопровождении партнеров, держась за левое плечо.
Армейцы одержали вторую победу в сезоне над «Спартаком» при трех проигрышах. ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений и с 59 очками поднялся на второе место в Западной конференции, где «Спартак» (57 очков) занимает четвертую позицию.
В следующем матче армейцы 17 января на выезде сыграют с омским «Авангардом», а «красно-белые» двумя днями ранее примут екатеринбургский «Автомобилист».