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Дубль и голевая передача Александра Радулова помогли «Локомотиву» одолеть СКА в овертайме

Лидирующий в КХЛ ярославский «Локомотив» одержал победу над СКА из Санкт-Петербурга в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:3 (ОТ) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Источник: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

СКА открыл счет уже на шестой минуте усилиями Захара Бардакова, но Александр Радулов восстановил равенство еще до конца первого периода. Во втором периоде команды сначала обменялись голами, авторами которых стали Артур Каюмов и Иван Демидов, а затем Радулов оформил дубль. Питерцы спаслись за минуту до финальной сирены — ворота поразил Александр Никишин. В овертайме победу хозяевам принес Рушан Рафиков.

Команда Романа Ротенберга потерпела третье поражение подряд. Для 38-летнего Радулова, перешедшего в «Локомотив» перед началом нынешнего сезона, это 13-й и 14-й голы за клуб и третий дубль в составе ярославцев.

Локомотив
4:3
1:1, 2:1, 0:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Игорь Никитин
Роман Ротенберг
Вратари
Алексей Мельничук
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
05:40
Захар Бардаков
12:13
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
14:27
Сергей Плотников
2-й период
20:17
Сергей Плотников
21:34
Артур Каюмов
(Андрей Сергеев)
27:54
Алексей Береглазов
33:30
Иван Демидов
35:48
Александр Радулов
(Георгий Иванов, Александр Елесин)
3-й период
46:59
Максим Березкин
53:31
Александр Радулов
58:46
Александр Радулов
59:00
Александр Никишин
(Сергей Плотников, Михаил Григоренко)
Овертайм
62:17
Рушан Рафиков
(Александр Радулов)
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
СКА
КХЛ: таблица и календарь