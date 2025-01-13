Дубль и голевая передача Александра Радулова помогли «Локомотиву» одолеть СКА в овертайме

СКА открыл счет уже на шестой минуте усилиями Захара Бардакова, но Александр Радулов восстановил равенство еще до конца первого периода. Во втором периоде команды сначала обменялись голами, авторами которых стали Артур Каюмов и Иван Демидов, а затем Радулов оформил дубль. Питерцы спаслись за минуту до финальной сирены — ворота поразил Александр Никишин. В овертайме победу хозяевам принес Рушан Рафиков.