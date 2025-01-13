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Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные кричалки в адрес СКА

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Болельщики ярославского «Локомотива» массово скандировали оскорбительные кричалки в адрес петербургского СКА во время матча регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Ярославле в понедельник и завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 4:3. По ходу игры фанаты железнодорожников скандировали «СКА — позор российского хоккея». Они попали в видеотрансляцию матча.

Поклонники «Локомотива» таким образом встретили третью шайбу СКА, заброшенную Александром Никишиным в большинстве за минуту до окончания основного времени матча.

Ранее подобным скандированием в отношении СКА отметились фанаты московского «Спартака» в домашнем матче с петербуржцами, который прошел на льду «Мегаспорта» в конце октября 2024 года. После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг пожаловался на то, что московские болельщики «орали матом всю игру в присутствии детей на трибунах», и призвал КХЛ отреагировать на их поведение. «Спартак» в ответ на это направил письмо в лигу с просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга. Позднее КХЛ оштрафовала «Спартак», а также вынесла предупреждения в адрес СКА и лично Ротенберга. Лига рекомендовала руководителям СКА обратить внимание на поведение тренера и принять меры.

Локомотив
4:3
1:1, 2:1, 0:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Игорь Никитин
Роман Ротенберг
Вратари
Алексей Мельничук
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
05:40
Захар Бардаков
12:13
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
14:27
Сергей Плотников
2-й период
20:17
Сергей Плотников
21:34
Артур Каюмов
(Андрей Сергеев)
27:54
Алексей Береглазов
33:30
Иван Демидов
35:48
Александр Радулов
(Георгий Иванов, Александр Елесин)
3-й период
46:59
Максим Березкин
53:31
Александр Радулов
58:46
Александр Радулов
59:00
Александр Никишин
(Сергей Плотников, Михаил Григоренко)
Овертайм
62:17
Рушан Рафиков
(Александр Радулов)
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь