Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные кричалки в адрес СКА

Встреча прошла в Ярославле в понедельник и завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 4:3. По ходу игры фанаты железнодорожников скандировали «СКА — позор российского хоккея». Они попали в видеотрансляцию матча.
Поклонники «Локомотива» таким образом встретили третью шайбу СКА, заброшенную Александром Никишиным в большинстве за минуту до окончания основного времени матча.
Ранее подобным скандированием в отношении СКА отметились фанаты московского «Спартака» в домашнем матче с петербуржцами, который прошел на льду «Мегаспорта» в конце октября 2024 года. После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг пожаловался на то, что московские болельщики «орали матом всю игру в присутствии детей на трибунах», и призвал КХЛ отреагировать на их поведение. «Спартак» в ответ на это направил письмо в лигу с просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга. Позднее КХЛ оштрафовала «Спартак», а также вынесла предупреждения в адрес СКА и лично Ротенберга. Лига рекомендовала руководителям СКА обратить внимание на поведение тренера и принять меры.