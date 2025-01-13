Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные кричалки в адрес СКА

Ранее подобным скандированием в отношении СКА отметились фанаты московского «Спартака» в домашнем матче с петербуржцами, который прошел на льду «Мегаспорта» в конце октября 2024 года. После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг пожаловался на то, что московские болельщики «орали матом всю игру в присутствии детей на трибунах», и призвал КХЛ отреагировать на их поведение. «Спартак» в ответ на это направил письмо в лигу с просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга. Позднее КХЛ оштрафовала «Спартак», а также вынесла предупреждения в адрес СКА и лично Ротенберга. Лига рекомендовала руководителям СКА обратить внимание на поведение тренера и принять меры.