«Лужи крови в раздевалке»: Ротенберг сказал, что «Локомотив» сделал со СКА

«Бились все 60 минут, кровь была, ребята были в крови, у Акользина перелом носа. Но это была жесткая игра, уровня плей-офф. Считаю, что сегодня мы увидели команду, которая бьется всегда до конца. Команда сравняла, потеряв ключевых игроков, у нас в крови вся раздевалка — полностью, лужи крови просто, это о многом говорит. Бойня сегодня серьезная была, это нужно пройти, чтобы стать настоящей командой», — сказал Ротенберг на пресс-конференции, видео которой опубликовано в официальном аккаунте «Локомотива» в соцсети «ВКонтакте».