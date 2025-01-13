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«Лужи крови в раздевалке»: Ротенберг сказал, что «Локомотив» сделал со СКА

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Форвард СКА Павел Акользин получил перелом носа в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом», заявил после игры главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Ярославле в понедельник и завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 4:3. Акользин получил травму головы во втором периоде и больше не выходил на лед.

«Бились все 60 минут, кровь была, ребята были в крови, у Акользина перелом носа. Но это была жесткая игра, уровня плей-офф. Считаю, что сегодня мы увидели команду, которая бьется всегда до конца. Команда сравняла, потеряв ключевых игроков, у нас в крови вся раздевалка — полностью, лужи крови просто, это о многом говорит. Бойня сегодня серьезная была, это нужно пройти, чтобы стать настоящей командой», — сказал Ротенберг на пресс-конференции, видео которой опубликовано в официальном аккаунте «Локомотива» в соцсети «ВКонтакте».

Локомотив
4:3
1:1, 2:1, 0:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7637 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Роман Ротенберг
Вратари
Алексей Мельничук
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
05:40
Захар Бардаков
12:13
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
14:27
Сергей Плотников
2-й период
20:17
Сергей Плотников
21:34
Артур Каюмов
(Андрей Сергеев)
27:54
Алексей Береглазов
33:30
Иван Демидов
35:48
Александр Радулов
(Георгий Иванов, Александр Елесин)
3-й период
46:59
Максим Березкин
53:31
Александр Радулов
58:46
Александр Радулов
59:00
Александр Никишин
(Сергей Плотников, Михаил Григоренко)
Овертайм
62:17
Рушан Рафиков
(Александр Радулов, Артур Каюмов)
62:17
Александр Радулов
Статистика
28
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
СКА
КХЛ: таблица и календарь