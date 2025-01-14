Дубль Барабанова помог «Ак Барсу» уверенно победить в гостях «Амур»

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Владислав Барулин с передач Алекса Гальченюка и Алекса Бродхёрста восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Семён Кошелев с передачи Артемия Князева вновь вывел казанский клуб вперёд.