Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубль Барабанова помог «Ак Барсу» уверенно победить в гостях «Амур»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал казанский «Ак Барс».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 17-й минуте первого периода Алексей Пустозёров с передач Никиты Дыняка и Никиты Лямкина открыл счёт во встрече.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Владислав Барулин с передач Алекса Гальченюка и Алекса Бродхёрста восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Семён Кошелев с передачи Артемия Князева вновь вывел казанский клуб вперёд.

В начале третьего периода Александр Барабанов с передач Константина Лучевникова и Артёма Галимова сделал счёт 3:1. В конце игры Барабанов установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

Амур
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
14.01.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6102 зрителя
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Вратари
Дамир Шаймарданов
(Дамир Шаймарданов)
Амир Мифтахов
1-й период
16:17
Алексей Пустозеров
(Никита Дыняк, Никита Лямкин)
2-й период
26:51
Владислав Барулин
(Алекс Гальченюк, Алекс Бродхерст)
28:38
Семен Кошелев
(Артемий Князев, Денис Комков)
34:05
Артем Галимов
3-й период
41:20
Александр Барабанов
(Артем Галимов, Константин Лучевников)
58:07
Александр Барабанов
(Егор Коршков)
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь