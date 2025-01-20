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«Металлург» в овертайме обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в овертайме переиграл на выезде нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Нижнекамске в понедельник и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Решающую шайбу забросил Даниил Вовченко на 61-й минуте, а в основное время у «Магнитки» отличились Егор Коробкин (12) и Данила Юров (42). У хозяев шайбы забросили Евгений Митякин (1) и Никита Хоружев (29).

Команды провели все четыре очных матча в регулярном чемпионате нынешнего сезона и завершили противостояние со счетом 2−2. При этом нижнекамцы дважды обыграли соперников в основное время, а уральцы добивались побед только по буллитам и в овертайме.

«Металлург» набрал 61 очко и идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и занимает 10-ю строчку (41).

Нефтехимик
2:3
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
20.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 2245 зрителей
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Андрей Разин
Вратари
Филипп Долганов
Илья Набоков
1-й период
00:32
Евгений Митякин
(Райли Барбер, Андрей Белозеров)
06:31
Командный штраф
11:50
Егор Коробкин
(Дмитрий Моисеев, Валерий Орехов)
2-й период
21:58
Командный штраф
28:42
Никита Хоружев
(Григорий Селезнев, Вячеслав Лещенко)
33:28
Артем Минулин
3-й период
41:26
Данила Юров
(Даниил Вовченко, Александр Петунин)
49:06
Командный штраф
Овертайм
60:39
Даниил Вовченко
(Данила Юров)
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Степучев
(Россия, Нефтекамск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь