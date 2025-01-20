«Металлург» в овертайме обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча прошла в Нижнекамске в понедельник и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Решающую шайбу забросил Даниил Вовченко на 61-й минуте, а в основное время у «Магнитки» отличились Егор Коробкин (12) и Данила Юров (42). У хозяев шайбы забросили Евгений Митякин (1) и Никита Хоружев (29).
Команды провели все четыре очных матча в регулярном чемпионате нынешнего сезона и завершили противостояние со счетом 2−2. При этом нижнекамцы дважды обыграли соперников в основное время, а уральцы добивались побед только по буллитам и в овертайме.
«Металлург» набрал 61 очко и идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и занимает 10-ю строчку (41).