ЦСКА потерпел поражение от «Северстали» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 3:3, 0:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Руслан Абросимов (15-я минута), Александр Скоренов (22), Иоаннис Калдис (26) и Адам Лишка (30). Победный буллит на счету Кирилла Пилипенко. У гостей дубль оформил Денис Гурьянов (38, 39), по шайбе забросили Максим Мамин (27) и Руслан Исхаков (60).
Для Абросимова, который также отметился результативной передачей, матч стал 200-м в КХЛ. За это время форвард набрал 82 очка (34 гола и 48 передач). Вратарь ЦСКА Павел Хомченко, замененный после третьей пропущенной шайбы, провел сотый матч в лиге.
ЦСКА (62 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы потерпели шестое поражение в последних восьми матчах. «Северсталь» (59) располагается на четвертой строчке.
В следующем матче «Северсталь» 23 января примет пекинский «Куньлунь Ред Стар», а ЦСКА 27 января на выезде сыграет с московским «Спартаком».