ЦСКА потерпел поражение от «Северстали» в матче КХЛ

Для Абросимова, который также отметился результативной передачей, матч стал 200-м в КХЛ. За это время форвард набрал 82 очка (34 гола и 48 передач). Вратарь ЦСКА Павел Хомченко, замененный после третьей пропущенной шайбы, провел сотый матч в лиге.