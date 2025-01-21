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ЦСКА потерпел поражение от «Северстали» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА проиграл череповецкой «Северстали» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 3:3, 0:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Руслан Абросимов (15-я минута), Александр Скоренов (22), Иоаннис Калдис (26) и Адам Лишка (30). Победный буллит на счету Кирилла Пилипенко. У гостей дубль оформил Денис Гурьянов (38, 39), по шайбе забросили Максим Мамин (27) и Руслан Исхаков (60).

Для Абросимова, который также отметился результативной передачей, матч стал 200-м в КХЛ. За это время форвард набрал 82 очка (34 гола и 48 передач). Вратарь ЦСКА Павел Хомченко, замененный после третьей пропущенной шайбы, провел сотый матч в лиге.

ЦСКА (62 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы потерпели шестое поражение в последних восьми матчах. «Северсталь» (59) располагается на четвертой строчке.

В следующем матче «Северсталь» 23 января примет пекинский «Куньлунь Ред Стар», а ЦСКА 27 января на выезде сыграет с московским «Спартаком».

Северсталь
5:4
1:0, 3:3, 0:1, 0:0
Б
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
21.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5432 зрителя
Главные тренеры
Андрей Козырев
Илья Воробьев
Вратари
Константин Шостак
Павел Хомченко
(Дмитрий Гамзин, Дмитрий Гамзин)
1-й период
14:40
Руслан Абросимов
(Артем Щучинов, Адам Лишка)
2-й период
21:03
Александр Скоренов
(Николай Чебыкин)
25:00
Янни Калдис
(Давид Думбадзе, Иван Подшивалов)
26:13
Максим Мамин
(Никита Седов, Павел Карнаухов)
29:36
Адам Лишка
(Руслан Абросимов, Марк Барберио)
31:36
Владислав Каменев
37:20
Денис Гурьянов
(Иван Дроздов, Никита Седов)
38:31
Денис Гурьянов
(Иван Дроздов, Фредрик Классон)
3-й период
59:35
Михаил Котляревский
59:49
Руслан Исхаков
(Максим Соркин, Никита Седов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Кирилл Пилипенко
(Северсталь)
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь