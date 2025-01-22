«Я — Ротенберг»: шокирующая правда журналиста, зарубившегося с тренером СКА

Ротенберг хочет давить на арбитров, но не платить 300 тысяч
В матче, где СКА прервал победную серию лидера КХЛ, хозяева проявили настоящий характер. После игры Ротенберг произнес в раздевалке мощную мотивационную речь, а хоккеисты ответили, что наконец-то «достали яйца».
Гол-красавец забил Иван Демидов, которого уже сегодня ждут в НХЛ. Как всегда, прекрасная атмосфера царила на заполненной практически до отказа «СКА Арене». Даже музыкальное сопровождение было подобрано со вкусом и смыслом, и заключительная «Погоня» из «Неуловимых мстителей» прозвучала как нельзя кстати.
Было что обсудить и на послематчевой пресс-конференции. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин был немногословен, но на вопросы журналистов отвечал по существу. А вот его визави с самого начала ошарашил журналистов. Ротенберг поблагодарил зрителей за поддержку, но заявил, что не будет отвечать ни на какие вопросы. Вместо этого продемонстрировал видео двух моментов с силовыми приемами со стороны ярославцев на Александре Никишине и Андрее Педане и попросил прокомментировать его присутствующих журналистов. Идея, в принципе, была понятна. По регламенту КХЛ главным тренерам запрещено комментировать судейские решения.
Логику руководителей лиги тоже понять можно. Если не ввести подобный запрет, то на каждой второй пресс-конференции каждый третий тренер будет акцентировать внимание на судейском беспределе. Вот и предусмотрели серьезные штрафы. Ротенберга уже дважды наказывали (по 300 тысяч рублей за матч) и даже отстраняли на одну игру. После этого главный тренер и вице-президент СКА ищет нестандартные способы давления на хоккейных арбитров.
После поражения в Ярославле обнародовали письмо совета ветеранов СКА к министру спорта России Михаилу Дегтяреву. В нем подняли вопрос об отвратительном поведении трибун на «Арене-2000», но мало кто обратил внимание на ключевую фразу: «Подобное хулиганское давление трибун оказывает влияние и на судей матча, которые пропускают фолы и не наказывают за явное нарушение правил против игрока гостевой команды, который получил травму. Данные действия происходят не в первый раз и вынуждают нас обратится в Минспорт».
К Ротенбергу надо относиться с уважением
К просьбе ветеранов арбитры КХЛ, похоже, не прислушались, и Ротенберг решил задействовать тяжелую артиллерию в виде прессы. Только получилось совсем не так, как задумывалось. Попытался донести до главного тренера СКА, что не дело репортеров оценивать работу арбитров. Это должны озвучивать профессионалы.
Практически по горячим следам это и сделал Леонид Вайсфельд. Он ведь не только телевизионный эксперт и влиятельный в прошлом хоккейный функционер, но и арбитр международной категории, много лет представлявший Россию на чемпионатах мира и Олимпиадах. По его мнению, оба игрока «Локомотива» правила нарушали.
«Учитывая, что Никишину разбили подбородок, думаю, там было близко к пятиминутному штрафу, а возможно, и удалению до конца игры, — подчеркнул Вайсфельд. — Во втором случае нарушение тянуло на двухминутное удаление».
Арбитр международной категории, которого сейчас привлекают в качестве хоккейного эксперта, имеет право на подобное заявление. А вот журналисты, не обладающие такой квалификацией, нет. Эту простую мысль и пытался с самого начала донести до главного тренера СКА. Только ни одну фразу Ротенберг не дал закончить. Несколько раз он обещал помолчать, но все время говорил и говорил.
Напомнил о пресс-конференции после матча со «Спартаком», когда после вопроса пришлось все-таки извиниться за неуместное сравнение питерских журналистов с фашистами. Затем отказался принять аргумент о том, что журналисты — все-таки дилетанты в вопросах нюансов хоккейного судейства.
После этого главный тренер СКА выдал главный хит брифинга: «Ведь ваша фамилия Ходорковский?» Уже привык, что многие вставляют буковку «к» в фамилию. Вот и Ротенбергу пришлось объяснять, что ее нет, как нет и миллиардов на счетах за рубежом, и статуса иноагента, и арестантского опыта. И даже после этого донести мысль о том, что каждый должен заниматься своим делом: журналисты — задавать вопросы и писать материалы, которые будут интересны поклонникам хоккея, тренеры — готовить команду к матчам и вести игру, а судейский комитет КХЛ — оценивать работу арбитров. Не удалось.
В очередной раз пресс-конференция Ротенберга превратилась в шоу. Даже обидно. Ведь если оценивать объективно, то главный тренер и вице-президент СКА, а также вице-президент ФХР очень многое делает для развития и популяризации хоккея. Раскрутка бренда «Красная Машина», появление в календаре турниров по хоккею «3×3», строительство в кратчайшие сроки «Хоккейного города СКА» на окраине Санкт-Петербурга — это лишь немногие проекты, к которым приложил руку Ротенберг. Как минимум с уважением нужно относиться к его желанию проявить себя в трудном и во многом неблагодарном тренерском ремесле, несмотря на порой ироничное отношение коллег и многочисленные шишки, которые уже набиты.
Вместо этого его воспринимают как шоумена. После четырех поражений подряд СКА едва ли не главным аргументом в поддержку главного тренера было: «Без его пресс-конференций в нашем хоккее будет скучно». И это утверждали не только заинтересованные в привлечении дополнительной аудитории создатели телеграм-каналов и мнящие себя выразителями мнения хоккейной общественности представители традиционных СМИ, но и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Ну, а в произнесении моей фамилии, надеюсь, главный тренер СКА больше не будет ошибаться. Иначе на ближайшей пресс-конференции сообщу девичью фамилию бабушки по отцовской линии. Вы не поверите: Ротенберг!
Борис Ходоровский
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.