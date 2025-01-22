«Я — Ротенберг»: шокирующая правда журналиста, зарубившегося с тренером СКА

В очередной раз пресс-конференция Ротенберга превратилась в шоу. Даже обидно. Ведь если оценивать объективно, то главный тренер и вице-президент СКА, а также вице-президент ФХР очень многое делает для развития и популяризации хоккея. Раскрутка бренда «Красная Машина», появление в календаре турниров по хоккею «3×3», строительство в кратчайшие сроки «Хоккейного города СКА» на окраине Санкт-Петербурга — это лишь немногие проекты, к которым приложил руку Ротенберг. Как минимум с уважением нужно относиться к его желанию проявить себя в трудном и во многом неблагодарном тренерском ремесле, несмотря на порой ироничное отношение коллег и многочисленные шишки, которые уже набиты.