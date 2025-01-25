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«Трактор» по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» нанёс поражение «Адмиралу» из Владивостока (3:2 Б).

Источник: Чемпионат.com

В составе хозяев шайбами отметились Чарльз Робинсон и Владимир Ткачёв. У дальневосточников авторами голов стали Егор Степанов и Аркадий Шестаков.

В буллитной серии всё решил один точный бросок, который исполнил американский защитник уральцев Логан Дэй.

Примечательно, что по ходу встречи гости вели 2:0, однако не смогли удержать преимущество.

«Трактор» набрал 69 очков после 51 игры и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Адмирал» идёт на седьмой строчке Востока, набрав 51 очко после 49 матчей.

Трактор
3:2
0:1, 0:1, 2:0, 0:0
Б
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
25.01.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Леонид Тамбиев
Вратари
Закари Фукале
(Закари Фукале)
Андрей Мишуров
1-й период
12:59
Аркадий Шестаков
16:36
Егор Степанов
(Георгий Солянников, Дмитрий Завгородний)
2-й период
23:46
Владимир Жарков
33:48
Аркадий Шестаков
(Степан Старков, Марио Грман)
34:53
Аркадий Шестаков
39:42
Егор Петухов
3-й период
40:17
Бадди Робинсон
48:11
Георгий Солянников
49:59
Владимир Ткачев
(Стивен Кэмпфер, Семен Дер-Аргучинцев)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Логан Дэй
(Трактор)
Статистика
2
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Адмирал
КХЛ: таблица и календарь