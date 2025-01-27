«Спартак» в четвертый раз за сезон обыграл ЦСКА в московском дерби в КХЛ

Вратарь «красно-белых» Артем Загидулин провел 100-й матч в КХЛ. Эта встреча стала для ЦСКА и «Спартака» шестой и заключительной в текущем регулярном чемпионате. «Красно-белые» обыграли армейцев в четырех дерби при двух поражениях.