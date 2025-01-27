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«Спартак» в четвертый раз за сезон обыграл ЦСКА в московском дерби в КХЛ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла на домашней арене «Спартака» и завершилась победой «красно-белых» со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). У «Спартака» дубль оформил Ансель Галимов (27-я и 59-я минуты), также отличились Михал Чайковски (11) и Адам Ружичка (59). За армейцев шайбу забросил Егор Афанасьев (27).

На матче присутствовали 10 210 зрителей, что стало новым рекордом на матчах в Москве в нынешнем сезоне КХЛ.

Вратарь «красно-белых» Артем Загидулин провел 100-й матч в КХЛ. Эта встреча стала для ЦСКА и «Спартака» шестой и заключительной в текущем регулярном чемпионате. «Красно-белые» обыграли армейцев в четырех дерби при двух поражениях.

«Спартак» (64 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (62) располагается на пятой позиции. В следующем матче «Спартак» примет петербургский СКА, а ЦСКА дома сыграет с череповецкой «Северсталью». Обе встречи состоятся 30 января.

Спартак
4:1
1:0, 1:1, 2:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
27.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Илья Воробьев
Вратари
Артем Загидулин
Павел Хомченко
(Павел Хомченко, Павел Хомченко)
1-й период
10:07
Михал Чайковски
(Михаил Мальцев, Егор Зайцев)
11:00
Денис Гурьянов
2-й период
26:16
Егор Афанасьев
(Коул Кэсселс)
26:52
Ансель Галимов
(Александр Пашин)
3-й период
44:42
Адам Ружичка
58:21
Адам Ружичка
(Андрей Локтионов, Михаил Мальцев)
58:45
Ансель Галимов
(Александр Пашин, Герман Рубцов)
Статистика
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь