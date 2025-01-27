«Спартак» в четвертый раз за сезон обыграл ЦСКА в московском дерби в КХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Спартака» и завершилась победой «красно-белых» со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). У «Спартака» дубль оформил Ансель Галимов (27-я и 59-я минуты), также отличились Михал Чайковски (11) и Адам Ружичка (59). За армейцев шайбу забросил Егор Афанасьев (27).
На матче присутствовали 10 210 зрителей, что стало новым рекордом на матчах в Москве в нынешнем сезоне КХЛ.
Вратарь «красно-белых» Артем Загидулин провел 100-й матч в КХЛ. Эта встреча стала для ЦСКА и «Спартака» шестой и заключительной в текущем регулярном чемпионате. «Красно-белые» обыграли армейцев в четырех дерби при двух поражениях.
«Спартак» (64 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (62) располагается на пятой позиции. В следующем матче «Спартак» примет петербургский СКА, а ЦСКА дома сыграет с череповецкой «Северсталью». Обе встречи состоятся 30 января.