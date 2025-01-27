Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив» победил «Динамо» в матче КХЛ после двух поражений подряд

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Лидер Западной конференции ярославский «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в понедельник в Ярославле и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу хозяев. У «Локомотива» шайбы забросили Даниил Тесанов (3-я минута) и Рихард Паник (51). В составе «Динамо» отличился Артем Швец-Роговой (55).

До матча с «Динамо» железнодорожники проиграли на выезде петербургскому СКА (2:5) и московскому «Спартаку» (2:4). В нынешнем сезоне «Локомотив» проигрывал дважды подряд только однажды — в конце ноября 2024 года.

«Локомотив» вышел вперед в личных встречах с «Динамо» — 2−1. Соперники проведут до конца «регулярки» еще три очных матча. Железнодорожники набрали 80 очков и продолжают возглавлять таблицу Западной конференции. «Динамо» (63 очка) опустилось на четвертую строчку.

Локомотив
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
27.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Кудашов
Вратари
Алексей Мельничук
Владислав Подъяпольский
(Владислав Подъяпольский)
1-й период
02:15
Даниил Тесанов
(Даниил Бут, Денис Алексеев)
2-й период
22:18
Кирилл Адамчук
32:19
Александр Полунин
32:19
Седрик Пакетт
3-й период
46:03
Денис Алексеев
50:38
Рихард Паник
(Никита Кирьянов, Байрон Фрэз)
54:24
Кирилл Адамчук
54:25
Максим Шалунов
54:25
Максим Березкин
54:25
Максим Джиошвили
54:42
Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев, Кирилл Готовец)
Статистика
11
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь