«Локомотив» победил «Динамо» в матче КХЛ после двух поражений подряд

Встреча прошла в понедельник в Ярославле и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу хозяев. У «Локомотива» шайбы забросили Даниил Тесанов (3-я минута) и Рихард Паник (51). В составе «Динамо» отличился Артем Швец-Роговой (55).
До матча с «Динамо» железнодорожники проиграли на выезде петербургскому СКА (2:5) и московскому «Спартаку» (2:4). В нынешнем сезоне «Локомотив» проигрывал дважды подряд только однажды — в конце ноября 2024 года.
«Локомотив» вышел вперед в личных встречах с «Динамо» — 2−1. Соперники проведут до конца «регулярки» еще три очных матча. Железнодорожники набрали 80 очков и продолжают возглавлять таблицу Западной конференции. «Динамо» (63 очка) опустилось на четвертую строчку.