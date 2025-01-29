«Авангард» чудом не отыгрался с 0:3, капитан «Салавата» в реанимации. Итоги дня в КХЛ

На третий период хозяева вышли с боевым настроем и за девять минут смогли забросить две шайбы — отличились Данил Башкиров и Рид Буше. Затяжной финальный штурм в исполнении «Авангарда» к результатам не привёл. При этом у того же Буше был роскошный момент, чтобы сравнять счёт, но американский форвард непостижимым образом промахнулся мимо пустых ворот.