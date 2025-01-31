Ротенберг устроил перепалку с журналистом на пресс-конференции

— Роман Борисович, два периода команда проводила самый цельный матч за последнее время, если брать только два периода.
— У нас три победы подряд, Михаил.
— Нет, я имею в виду…
— У нас три победы подряд. Вы забыли об этом? Три победы подряд.
— Подождите, Роман Борисович, дело-то не в победах, а в качестве игры. Это был самый цельный хоккей, вы «Спартаку» практически ничего не давали.
— Вы смотрели игру?
— Смотрел великолепно.
— Обычно вы игры не смотрите.
— Хорошо, тогда такой вопрос.
— Давайте к вопросу перейдем просто и все.
— Ну так был же вопрос у меня. Хорошо, вопрос будет следующий. Ваша команда обычно не упрощает игру. Во втором периоде несколько раз играла…
— Я же ответил на ваш вопрос. Мы играли в атаке, потеряли два раза шайбу. Вы слушали, что я сказал? Или вы были в телеграм-канале своем?
— Я задаю вопрос про другие моменты.
— Про какие моменты?
— Во втором периоде, когда «Спартак» пытался играть в давление, вы использовали простые решения.
— «Спартак» не играет в давление. Вы смотрели игру вообще?
— Конечно, смотрел.
— Думаю, не нашу игру. Вы, видимо, ночью смотрели НХЛ и не выспались. Можно следующий вопрос? — приводятся слова Ротенберга на сайте СКА.