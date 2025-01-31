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Ротенберг устроил перепалку с журналистом на пресс-конференции

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча чемпионата КХЛ против Спартака (4:3 Б) эмоционально отреагировал на инициативу журналиста задать вопрос.

Источник: https://vk.com/ska

— Роман Борисович, два периода команда проводила самый цельный матч за последнее время, если брать только два периода.

— У нас три победы подряд, Михаил.

— Нет, я имею в виду…

— У нас три победы подряд. Вы забыли об этом? Три победы подряд.

— Подождите, Роман Борисович, дело-то не в победах, а в качестве игры. Это был самый цельный хоккей, вы «Спартаку» практически ничего не давали.

— Вы смотрели игру?

— Смотрел великолепно.

— Обычно вы игры не смотрите.

— Хорошо, тогда такой вопрос.

— Давайте к вопросу перейдем просто и все.

— Ну так был же вопрос у меня. Хорошо, вопрос будет следующий. Ваша команда обычно не упрощает игру. Во втором периоде несколько раз играла…

— Я же ответил на ваш вопрос. Мы играли в атаке, потеряли два раза шайбу. Вы слушали, что я сказал? Или вы были в телеграм-канале своем?

— Я задаю вопрос про другие моменты.

— Про какие моменты?

— Во втором периоде, когда «Спартак» пытался играть в давление, вы использовали простые решения.

— «Спартак» не играет в давление. Вы смотрели игру вообще?

— Конечно, смотрел.

— Думаю, не нашу игру. Вы, видимо, ночью смотрели НХЛ и не выспались. Можно следующий вопрос? — приводятся слова Ротенберга на сайте СКА.

Спартак
3:4
0:1, 0:2, 3:0, 0:0
Б
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
30.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 8850 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Артем Загидулин
(Дмитрий Николаев)
Артемий Плешков
1-й период
07:41
Григорий Кузьмин
(Илья Карпухин)
10:42
Иван Демидов
2-й период
20:00
Демид Мансуров
23:05
Илья Карпухин
25:05
Михаил Григоренко
(Владимир Алистров)
3-й период
43:02
Николай Голдобин
(Иван Морозов, Михаил Мальцев)
48:31
Дмитрий Юдин
51:24
Владимир Алистров
51:56
Павел Порядин
(Андрей Локтионов, Иван Морозов)
55:20
Андрей Локтионов
55:29
Вениамин Королев
(Александр Пашин, Герман Рубцов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Иван Демидов
(СКА)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
СКА
КХЛ: таблица и календарь