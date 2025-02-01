ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Прохор Полтапов (12-я минута), Максим Соркин (22), Владислав Каменев (26), Никита Нестеров (27), Максим Мамин (29) и Иван Дроздов (41). У проигравших отличился Никита Артамонов (40). После пятой пропущенной шайбы вратаря «Торпедо» Ивана Бочарова заменил Иван Кульбаков.