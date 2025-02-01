ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 6:1 обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Прохор Полтапов (12-я минута), Максим Соркин (22), Владислав Каменев (26), Никита Нестеров (27), Максим Мамин (29) и Иван Дроздов (41). У проигравших отличился Никита Артамонов (40). После пятой пропущенной шайбы вратаря «Торпедо» Ивана Бочарова заменил Иван Кульбаков.
В следующем матче ЦСКА дома сыграет с омским «Авангардом», «Торпедо» примет подмосковный «Витязь». Встречи пройдут 4 февраля.