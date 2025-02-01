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ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 6:1 обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Прохор Полтапов (12-я минута), Максим Соркин (22), Владислав Каменев (26), Никита Нестеров (27), Максим Мамин (29) и Иван Дроздов (41). У проигравших отличился Никита Артамонов (40). После пятой пропущенной шайбы вратаря «Торпедо» Ивана Бочарова заменил Иван Кульбаков.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с омским «Авангардом», «Торпедо» примет подмосковный «Витязь». Встречи пройдут 4 февраля.

ЦСКА
6:1
1:0, 4:1, 1:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
1.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9599 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Игорь Ларионов
Вратари
Павел Хомченко
(Павел Хомченко, Павел Хомченко)
Иван Бочаров
(Иван Кульбаков)
1-й период
11:38
Прохор Полтапов
(Никита Нестеров, Максим Соркин)
18:53
Руслан Исхаков
2-й период
21:42
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Руслан Исхаков)
25:01
Владислав Каменев
(Максим Мамин, Никита Седов)
26:45
Никита Артамонов
26:57
Никита Нестеров
(Руслан Исхаков, Владислав Каменев)
28:56
Максим Мамин
(Владислав Каменев)
28:59
Максим Соркин
35:18
Маркус Филлипс
37:44
Командный штраф
37:48
Фредрик Классон
39:38
Никита Артамонов
(Игорь Ларионов, Сергей Гончарук)
3-й период
40:54
Иван Дроздов
(Денис Гурьянов)
55:53
Сергей Гончарук
59:07
Кирилл Долженков
59:07
Никита Охотюк
59:07
Командный штраф
59:07
Евгений Свечников
59:07
Антон Силаев
59:07
Антон Силаев
59:07
Антон Силаев
Статистика
14
Штрафное время
14
4
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь