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Хоккеисты СКА впервые в нынешнем сезоне обыграли московское «Динамо»

Динамовцы отыгрались на последней минуте, но пропустили шайбу в овертайме.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:3 в овертайме победил московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 033 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Валентин Зыков (17-я минута), Александр Никишин (32 и 64) и Андрей Педан (37). У проигравших отличились Максим Джиошвили (8), Никита Гусев (13 и 60).

Петербургский клуб впервые в нынешнем сезоне обыграл московское «Динамо». До этого подопечные Романа Ротенберга дважды уступили сопернику на своем льду (2:4, 3:5) и один раз — на чужом (4:5).

СКА продлил победную серию до четырех матчей. По итогам 51 игры на счету команды 65 очков, она занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА примет казанский «Ак Барс» 4 февраля.

«Динамо» идет на 4-й позиции Запада с 65 очками после 51 матча. Бело-голубые проведут следующую игру 6 февраля на выезде против китайского «Куньлунь Ред Стар».

Динамо М
3:4
2:1, 0:2, 1:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
1.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9033 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Роман Ротенберг
Вратари
Владислав Подъяпольский
(Владислав Подъяпольский)
Артемий Плешков
1-й период
05:23
Александр Никишин
07:29
Максим Джиошвили
(Дилан Сикьюра, Даниил Пыленков)
12:45
Никита Гусев
16:13
Валентин Зыков
(Никита Зайцев, Андрей Педан)
18:27
Павел Акользин
2-й период
30:54
Кирилл Адамчук
31:53
Александр Никишин
(Иван Демидов, Михаил Григоренко)
36:58
Андрей Педан
(Михаил Григоренко, Александр Никишин)
3-й период
49:30
Павел Дедунов
59:35
Никита Гусев
(Даниил Пыленков, Седрик Пакетт)
Овертайм
63:16
Александр Никишин
(Иван Демидов, Павел Акользин)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Динамо М
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