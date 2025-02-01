Хоккеисты СКА впервые в нынешнем сезоне обыграли московское «Динамо»

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:3 в овертайме победил московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 033 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Валентин Зыков (17-я минута), Александр Никишин (32 и 64) и Андрей Педан (37). У проигравших отличились Максим Джиошвили (8), Никита Гусев (13 и 60).
Петербургский клуб впервые в нынешнем сезоне обыграл московское «Динамо». До этого подопечные Романа Ротенберга дважды уступили сопернику на своем льду (2:4, 3:5) и один раз — на чужом (4:5).
СКА продлил победную серию до четырех матчей. По итогам 51 игры на счету команды 65 очков, она занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА примет казанский «Ак Барс» 4 февраля.
«Динамо» идет на 4-й позиции Запада с 65 очками после 51 матча. Бело-голубые проведут следующую игру 6 февраля на выезде против китайского «Куньлунь Ред Стар».