Роман Ротенберг сообщил, что СКА пожизненно дисквалифицирует болельщиков клуба за мат

«Не знаю, как наказали болельщиков “Спартака”. Про наших болельщиков скажу, если кто-то из них будет матом орать на трибунах, мы пожизненно дисквалифицируем таких, — сказал Ротенберг. — Когда мы даем такой пример нашим детям, это плохо. Нам такие люди на трибунах не нужны, я обращаю внимание, чтобы каждый клуб так работал».