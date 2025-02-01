Роман Ротенберг сообщил, что СКА пожизненно дисквалифицирует болельщиков клуба за мат

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Хоккейный клуб СКА пожизненно отстранит болельщиков, которые используют кричалки с использованием нецензурных слов, от посещения игр команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер санкт-петербургского клуба Роман Ротенберг.
Континентальная хоккейная лига 31 января наложила денежный штраф на СКА за поведение болельщиков на матче регулярного чемпионата против московского «Спартака». СКА в Москве выиграл по буллитам со счетом 4:3. Болельщики петербургской команды допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника. Также в КХЛ отметили, что лига проводит разбирательство в отношении поведения болельщиков «Спартака» на игре против СКА.
«Не знаю, как наказали болельщиков “Спартака”. Про наших болельщиков скажу, если кто-то из них будет матом орать на трибунах, мы пожизненно дисквалифицируем таких, — сказал Ротенберг. — Когда мы даем такой пример нашим детям, это плохо. Нам такие люди на трибунах не нужны, я обращаю внимание, чтобы каждый клуб так работал».