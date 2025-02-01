Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роман Ротенберг сообщил, что СКА пожизненно дисквалифицирует болельщиков клуба за мат

Главный тренер СКА призвал другие клубы действовать так же жестко.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Хоккейный клуб СКА пожизненно отстранит болельщиков, которые используют кричалки с использованием нецензурных слов, от посещения игр команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер санкт-петербургского клуба Роман Ротенберг.

Континентальная хоккейная лига 31 января наложила денежный штраф на СКА за поведение болельщиков на матче регулярного чемпионата против московского «Спартака». СКА в Москве выиграл по буллитам со счетом 4:3. Болельщики петербургской команды допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника. Также в КХЛ отметили, что лига проводит разбирательство в отношении поведения болельщиков «Спартака» на игре против СКА.

«Не знаю, как наказали болельщиков “Спартака”. Про наших болельщиков скажу, если кто-то из них будет матом орать на трибунах, мы пожизненно дисквалифицируем таких, — сказал Ротенберг. — Когда мы даем такой пример нашим детям, это плохо. Нам такие люди на трибунах не нужны, я обращаю внимание, чтобы каждый клуб так работал».

Динамо М
3:4
2:1, 0:2, 1:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
1.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9033 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Роман Ротенберг
Вратари
Владислав Подъяпольский
(Владислав Подъяпольский)
Артемий Плешков
1-й период
05:23
Александр Никишин
07:29
Максим Джиошвили
(Дилан Сикьюра, Даниил Пыленков)
12:45
Никита Гусев
16:13
Валентин Зыков
(Никита Зайцев, Андрей Педан)
18:27
Павел Акользин
2-й период
30:54
Кирилл Адамчук
31:53
Александр Никишин
(Иван Демидов, Михаил Григоренко)
36:58
Андрей Педан
(Михаил Григоренко, Александр Никишин)
3-й период
49:30
Павел Дедунов
59:35
Никита Гусев
(Даниил Пыленков, Седрик Пакетт)
Овертайм
63:16
Александр Никишин
(Иван Демидов, Павел Акользин)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
КХЛ: таблица и календарь