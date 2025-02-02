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«Трактор» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Хоккеисты «Трактора» обыграли «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, закончилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Сергей Телегин (16-я минута) и дважды Андрей Светлаков (47, 61). Голы гостей на счету Василия Мачулина (25) и Даниила Сероуха (57).

«Трактор» с 74 очками идет на первом месте в таблице Восточной конференции, «Сочи» (36 очков) занимает последнюю, 11-ю позицию на Западе. В следующем матче челябинская команда 5 февраля примет магнитогорский «Металлург», сочинцы днем ранее нанесут визит минскому «Динамо».

Трактор
3:2
1:0, 0:1, 1:1
ОТ
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
2.02.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Сергей Зубов
Вратари
Закари Фукале
Сергей Иванов
1-й период
05:52
Александр Хохлачев
15:47
Сергей Телегин
(Матвей Гуськов)
19:06
Денис Почивалов
2-й период
24:09
Василий Мачулин
(Денис Венгрыжановский, Игорь Швырев)
3-й период
46:38
Андрей Светлаков
(Михаил Горюнов-Рольгизер, Арсений Коромыслов)
52:59
Михаил Горюнов-Рольгизер
52:59
Тимур Хафизов
56:39
Даниил Сероух
(Максим Федотов)
Овертайм
60:31
Андрей Светлаков
(Григорий Дронов)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Сочи
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