«Трактор» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, закончилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Сергей Телегин (16-я минута) и дважды Андрей Светлаков (47, 61). Голы гостей на счету Василия Мачулина (25) и Даниила Сероуха (57).
«Трактор» с 74 очками идет на первом месте в таблице Восточной конференции, «Сочи» (36 очков) занимает последнюю, 11-ю позицию на Западе. В следующем матче челябинская команда 5 февраля примет магнитогорский «Металлург», сочинцы днем ранее нанесут визит минскому «Динамо».