«Трактор» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, закончилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Сергей Телегин (16-я минута) и дважды Андрей Светлаков (47, 61). Голы гостей на счету Василия Мачулина (25) и Даниила Сероуха (57).