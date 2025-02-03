«Барыс» позорит КХЛ. Казахстану не нужна наша лига или хоккей в целом?

Но самое печальное даже не это. Мы довольно спокойно относились к тому, что своей основной задачей на сезон «Барыс» считал обкатку игроков, которые потом отправлялись бы на чемпионат мира и сохраняли прописку в группе сильнейших. Но сейчас для клуба вдруг стали важны универсиада, Азиада, то есть мероприятия абсолютно локальные, никому до них дела нет. Но из-за них «Барыс» возит на матчи нашего главного турнира откровенно слабый состав, при этом тренер постоянно твердит о получении какого-то опыта. Но это так не работает. Нельзя выпустить 15 игроков, чтобы они учились. Все делается иначе. В сильный коллектив подпускаются один-два самых талантливых, вот тогда они и повысят мастерство. Но то, что делает «Барыс», не имеет смысла.