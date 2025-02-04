«Автомобилист» выиграл 11-й матч подряд, в овертайме одолев в Мытищах «Куньлунь»

«Автомобилист», выигравший в регулярном чемпионате КХЛ десять матчей подряд (семь из них — в основное время), с трудом одолел в гостях «Куньлунь Ред Стар». Китайский клуб, проводящий домашние встречи в Мытищах, уступил только в овертайме (1:2).