«Автомобилист» выиграл 11-й матч подряд, в овертайме одолев в Мытищах «Куньлунь»

Гости повели в счете на 35-й минуте, когда отличился Андрей Обидин. Кайл Ро сравнял счет вскоре после начала третьего периода. На первой минуте овертайма Ярослав Лихачев был удален за блокировку, и «Автомобилист» быстро реализовал большинство. Автором победной шайбы стал Анатолий Голышев.
Екатеринбуржцы сейчас занимают третью строчку в Восточной конференции, уступая идущему вторым «Ак Барсу» лишь по дополнительным показателям. «Куньлунь» идет девятым на Западе, вне зоны плей-офф.
В следующем матче «Куньлунь» дома сыграет с московским «Динамо», а «Автомобилист» отправится в гости как раз к «Ак Барсу». Обе игры пройдут 6 февраля.