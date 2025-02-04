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«Автомобилист» выиграл 11-й матч подряд, в овертайме одолев в Мытищах «Куньлунь»

«Автомобилист», выигравший в регулярном чемпионате КХЛ десять матчей подряд (семь из них — в основное время), с трудом одолел в гостях «Куньлунь Ред Стар». Китайский клуб, проводящий домашние встречи в Мытищах, уступил только в овертайме (1:2).

Источник: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Гости повели в счете на 35-й минуте, когда отличился Андрей Обидин. Кайл Ро сравнял счет вскоре после начала третьего периода. На первой минуте овертайма Ярослав Лихачев был удален за блокировку, и «Автомобилист» быстро реализовал большинство. Автором победной шайбы стал Анатолий Голышев.

Екатеринбуржцы сейчас занимают третью строчку в Восточной конференции, уступая идущему вторым «Ак Барсу» лишь по дополнительным показателям. «Куньлунь» идет девятым на Западе, вне зоны плей-офф.

В следующем матче «Куньлунь» дома сыграет с московским «Динамо», а «Автомобилист» отправится в гости как раз к «Ак Барсу». Обе игры пройдут 6 февраля.

Куньлунь РС
1:2
0:0, 0:1, 1:0
ОТ
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи
Главные тренеры
Михаил Кравец
Николай Заварухин
Вратари
Патрик Рибар
Владимир Галкин
1-й период
08:28
Владимир Галкин
2-й период
23:01
Адам Кленденинг
34:17
Андрей Обидин
(Степан Хрипунов)
3-й период
41:53
Владимир Кузнецов
43:22
Кайл Ро
(Ян Дрозг)
55:58
Ник Меркли
Овертайм
60:50
Ярослав Лихачев
61:15
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Джесси Блэкер)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь