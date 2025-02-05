«Вы хотите меня уволить?» Мощное выступление Ротенберга после 3:8 от «Ак Барса»

Это тоже важная тема. Например, ранее Ротенберг высказывал недовольство ограничениями в регламенте, помешавшими обмену нападающего Эмиля Галимова в «Барыс». После матча с «Ак Барсом» тоже появились претензии: «Мы хотели [после травмы Плешкова] заявить Заврагина, он был готов. Но мы по регламенту лиги не могли его даже на лавку завезти, потому что нужно, чтобы два вратаря травмировались.



Я думаю, что это не совсем правильный регламент. Я хочу написать в лигу, мы вместе напишем нашим клубом. Если вратарь травмировался один, получил серьезную травму, наверное, правильно, чтобы второй вратарь (видимо, имелся в виду третий — прим. Спортс) тоже бы имел возможность хотя бы быть на лавке. Потому что если бы травмировался еще Паша Мойсевич, не дай бог, тогда было бы очень тяжело. Может, Вас тогда можно было бы заявить, если вратарская форма есть».