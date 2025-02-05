«Вы хотите меня уволить?» Мощное выступление Ротенберга после 3:8 от «Ак Барса»

Пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга напоминают театр. Состав участников практически не меняется, декорации сохраняются, но спектакли раз за разом собирают аншлаги. Во многом благодаря главному действующему лицу. Роман Ротенберг действует исключительно на актерской импровизации, не заучивая никаких текстов. Его слова всегда долго обдумывают и обсуждают.
Не стал исключением и матч с «Ак Барсом» (3:8). После него Ротенберг отвечал на вопросы более 30 минут. Ниже — главные вещи. Они связаны с попытками объяснить очередной провал СКА против топ-клуба. Получилось ли у Романа?
Почему же СКА проиграл так крупно?
Увертюра от Ротенберга в общих чертах ввела публику в курс дела: «Играли на выезде, одержали четыре победы подряд. Понимали, что потратили много эмоций, и не так просто было сегодня. Наши ребята молодцы, отдали все силы. Разделяю эмоции болельщиков — мы обязаны всегда побеждать, особенно дома».
Кое-что неожиданное Ротенберг в этой части все же сказал. По мнению главного тренера СКА, матч можно было спасти: «Стремились выравнять игру, нам это удалось. Считаю, что имели шансы сравнять, честно. Вратарь “Ак Барса” очень здорово сыграл, вытащил несколько моментов стопроцентных, где мы должны были забивать».
Что за травма у Артемия Плешкова?
Возможно, главная тема пресс-конференции — травма основного (на текущий момент) голкипера СКА Артемия Плешкова. Ротенберг говорил о ней довольно подробно: «Он почувствовал боль, но подумал, что пройдет. Он боец, вы знаете, Артемий всегда бьется до конца, благодаря ему мы победили четыре раза подряд. Да, наверное, нужно было сразу смениться».
Важная подробность от Романа по состоянию Артемия: «Он подошел и сказал, что не может ходить».
Характер травмы тренер СКА тоже раскрыл, пусть и посредством намека, а не напрямую: «У вратарей какие травмы бывают, давайте вспомним. Пах, например. У Билялова какие травмы были, он же постоянно травмируется. Пах, как и у всех. Вы же следите за “Ак Барсом”, и я тоже слежу. У вратарей часто бывает такое, когда они перемещаются, [делают] резкие движения».
Но по срокам восстановления пока нет определенности. Сначала Ротенберг категорично заявил, что в следующем матче Плешков точно не сыграет. Но через некоторое время, отвечая на вопрос о других вратарях, он уже не был так уверен в этом: «У нас есть еще Бережной. Они похожи по росту все, три богатыря. Возможно, вызовем его, мы это еще не обсуждали, просто не успели. Мы еще не знаем травму Плешкова, может он вернется в следующей игре, может быть эта резкая боль пройдет».
Зато, похоже, скоро восстановятся другие травмированные хоккеисты СКА: «Сейчас у нас возвращаются ребята после травм, есть хорошие новости. Через игру или несколько игр увидим, надеюсь, и Плотникова, и Кузнецова, и Хайруллина, и Грицюка, и Толчинского. Скорее всего, и других наших ребят, чтобы нам правильно распределить игровое время и рассчитывать на длительные победные серии».
Ротенберг против регламента КХЛ
Это тоже важная тема. Например, ранее Ротенберг высказывал недовольство ограничениями в регламенте, помешавшими обмену нападающего Эмиля Галимова в «Барыс». После матча с «Ак Барсом» тоже появились претензии: «Мы хотели [после травмы Плешкова] заявить Заврагина, он был готов. Но мы по регламенту лиги не могли его даже на лавку завезти, потому что нужно, чтобы два вратаря травмировались.
Я думаю, что это не совсем правильный регламент. Я хочу написать в лигу, мы вместе напишем нашим клубом. Если вратарь травмировался один, получил серьезную травму, наверное, правильно, чтобы второй вратарь (видимо, имелся в виду третий — прим. Спортс) тоже бы имел возможность хотя бы быть на лавке. Потому что если бы травмировался еще Паша Мойсевич, не дай бог, тогда было бы очень тяжело. Может, Вас тогда можно было бы заявить, если вратарская форма есть».
О Зинэтуле Билялетдинове
За перипетиями сюжета иногда сложно уследить даже подготовленному зрителю. Например, как можно за пару минут связать матч февраля 2025 года СКА — «Ак Барс» с Зинэтулой Билялетдиновым, Виктором Тихоновым и сборной СССР? Роману Ротенбергу это удалось.
— Вы действительно считаете, что системному «Ак Барсу» возможно было забить семь шайб? Вы считаете, что Билялов вытащил четыре стопроцентных голевых момента?
— А Вы считаете, когда был Зинэтула Хайдярович Билялетдинов, был системный «Ак Барс»? А сколько мы забивали этой команде в «Ледовом»?
— Вы прошлый сезон имеете в виду, да?
— Позапрошлый даже. Но это же не меняет систему игры, правильно? Это великий тренер, я с большим уважением к [Зинэтуле] Хайдяровичу отношусь, он выиграл три Кубка Гагарина. Это то, к чему мы стремимся как хоккейный клуб СКА. Это системная была команда у [Зинэтулы] Хайдяровича?
Я не спорю, что очень здорово их команда играет в обороне. Анвар Рафаилович [Гатиятулин] — очень системный тренер для обороны, он создает сильную оборону мы с ним вместе работали, я прекрасно понимаю. Но мы создавали голевые моменты. Если бы этого не было, я бы с Вами согласился, что нас даже не пустили на пятак. Но мы же были на пятачке, и мы могли забивать.
А если мы посмотрим заново игру полностью, как сборная СССР в свое время. Виктор Васильевич Тихонов, мне ребята рассказывали, просто собирал команду и два-три часа смотрел видео, по каждому моменту разбирал. Мы можем с Вами это вместе сделать, но не думаю, что у Вас есть такая возможность. У меня есть, я могу остаться здесь на три-четыре часа и с Вами разобрать каждый момент. И там мы увидим, как наши ребята имели хорошие моменты для забитых шайб.
Новый этап противостояния с Борисом Ходоровским
В каждом драматическом (и зачастую даже в комедийном) сюжете должен быть протагонист и антагонист. На пресс-конференциях СКА такая дуэль тоже есть — против Романа Ротенберга вновь выступил петербургский журналист Борис Ходоровский.
— Хоккеисты «Ак Барса» сегодня несколько шайб не забросили, а просто завели в ворота. Я такое видел только в 90-е годы в матчах, когда хоккеисты СКА плавили тренеров. Если бы тренером СКА был не Роман Ротенберг, я бы тоже подумал, что хоккеисты хотят поменять главного тренера.
— Когда четыре победы подряд было, тоже плавили? Как-то не очень плавили. Давайте с «Витязем» посмотрим, как будет.
— Роман, Вас невозможно сплавить. СКА и Вы — это как Ленин и Маркс.
— Это Вы так считаете? У Вас же фамилия Ротенберг, Вы сказали, да?
— У бабушки моей фамилия Ротенберг.
— Какие-то еврейские хитрости пошли.
И даже если вы вдруг ничего не понимаете (иногда и мы тоже не до конца осознаем талант главного актера), одно можно сказать точно: пока в КХЛ существует такой спектакль, интересно будет всегда.
Возможно ли уволить Романа Ротенберга?
У Ротенберга спросили и о возможной отставке. Недавно эта тема взорвала медиапространство российского хоккея. От ответа главный тренер СКА уклонился:
— Надеюсь, Вы правильно поймете мой вопрос. Приведу тогда казанский пример. Так же, как Вы неразрывно связаны со СКА, у нас для многих синонимом «Ак Барса» был Зинэтула Хайдярович Билялетдинов. Человек, который сделал для Казани все — синоним Казани, казанского спорта, казанского хоккея. Но в какой-то момент все-таки даже Зинэтула Хайдярович… его никто не мог, как и Вас, уволить…
— Вы хотите меня уволить? Вам не понравилась эта пресс-конференция? Во-первых: откуда пошла вообще эта информация? Давайте разберемся. Я понимаю примерно, от кого это идет.
Давайте по поводу Хайдяровича скажем. Он многое сделал в целом для нашего хоккея — и в «Динамо», и в «Ак Барсе», и в сборной России. Я просто лично знаю хорошо Зинэтулу Хайдяровича, он делал великие вещи, и дай бог таких людей будет больше.
Что касается Вашего вопроса. Приезжайте почаще в Санкт-Петербург, мы с Вами будем чаще [общаться]. Вы только один всегда вопрос задаете — он примерно всегда одинаковый. Хорошего вечера, спасибо.
На все возражения журналиста Ротенберг не ответил — талантливому актеру всегда важно вовремя уйти, даже если его просят остаться на бис.
Автор: Иван Павлов