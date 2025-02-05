В СКА отреагировали на задержание фаната «Ак Барса» и его 10-летнего сына: «Жареной истории из этого не получится»

«Мы только за то, чтобы болельщики проявляли эмоции. Буквально несколько дней назад Иван Демидов сделал хет‑трик, на лед полетели десятки кепок, и никаких проблем ни у кого не возникло. Да, на этот раз нашелся чересчур ретивый охранник, но мы и на месте старались помочь этим болельщикам и остаемся с ними на связи, обязательно пригласим их в гости, проведем экскурсию по “СКА Арене”. Важно, что у наших гостей нет и изначально не было претензий к клубу, так что хочу всех успокоить: жареной истории из этого не получится», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».