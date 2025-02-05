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В СКА отреагировали на задержание фаната «Ак Барса» и его 10-летнего сына: «Жареной истории из этого не получится»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием болельщиков «Ак Барса» во время матча регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге.

Источник: Sport24

Матч СКА — «Ак Барс» состоялся 4 февраля в Санкт‑Петербурге и завершился победой казанской со счетом 8:3. После хет‑трика форварда гостей Артема Галимова 10‑летний болельщик «Ак Барса» бросил на лед кепку. В начале третьего периода сотрудники арены попросили мальчика и его отца пройти в отдел полиции.

По словам Медведева, инцидент произошел из‑за излишнего старания охранника на «СКА Арене».

«Мы только за то, чтобы болельщики проявляли эмоции. Буквально несколько дней назад Иван Демидов сделал хет‑трик, на лед полетели десятки кепок, и никаких проблем ни у кого не возникло. Да, на этот раз нашелся чересчур ретивый охранник, но мы и на месте старались помочь этим болельщикам и остаемся с ними на связи, обязательно пригласим их в гости, проведем экскурсию по “СКА Арене”. Важно, что у наших гостей нет и изначально не было претензий к клубу, так что хочу всех успокоить: жареной истории из этого не получится», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

СКА
3:8
1:6, 1:1, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22476 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Анвар Гатиятулин
Вратари
Артемий Плешков
(Павел Мойсевич, Павел Мойсевич, Павел Мойсевич)
Тимур Билялов
1-й период
00:25
Семен Терехов
(Дмитрий Яшкин, Никита Лямкин)
06:34
Артем Галимов
09:27
Алексей Пустозеров
(Семен Кошелев, Альберт Яруллин)
12:30
Валентин Зыков
(Александр Никишин, Захар Бардаков)
14:12
Артем Галимов
(Александр Барабанов, Егор Коршков)
16:52
Никита Лямкин
(Егор Коршков, Артем Галимов)
19:05
Артем Галимов
(Александр Барабанов)
2-й период
23:45
Никита Евсеев
23:59
Семен Кошелев
(Кирилл Семенов)
27:51
Захар Бардаков
(Валентин Зыков, Александр Никишин)
28:02
Степан Фальковский
3-й период
41:44
Захар Бардаков
(Александр Никишин, Иван Демидов)
48:29
Никита Зайцев
58:51
Артур Бровкин
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь