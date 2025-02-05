В СКА отреагировали на задержание фаната «Ак Барса» и его 10-летнего сына: «Жареной истории из этого не получится»

Матч СКА — «Ак Барс» состоялся 4 февраля в Санкт‑Петербурге и завершился победой казанской со счетом 8:3. После хет‑трика форварда гостей Артема Галимова 10‑летний болельщик «Ак Барса» бросил на лед кепку. В начале третьего периода сотрудники арены попросили мальчика и его отца пройти в отдел полиции.
По словам Медведева, инцидент произошел из‑за излишнего старания охранника на «СКА Арене».
«Мы только за то, чтобы болельщики проявляли эмоции. Буквально несколько дней назад Иван Демидов сделал хет‑трик, на лед полетели десятки кепок, и никаких проблем ни у кого не возникло. Да, на этот раз нашелся чересчур ретивый охранник, но мы и на месте старались помочь этим болельщикам и остаемся с ними на связи, обязательно пригласим их в гости, проведем экскурсию по “СКА Арене”. Важно, что у наших гостей нет и изначально не было претензий к клубу, так что хочу всех успокоить: жареной истории из этого не получится», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».