Борис Ротенберг считает, что его сын в общении с прессой старается сплотить хоккеистов СКА

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Отец главного тренера СКА Романа Ротенберга Борис Ротенберг допустил, что его сын в своих выступлениях на пресс-конференциях пытается объединить хоккеистов петербургской команды.
«Тут дело в том, что нужно сплачивать команду вокруг себя, — сказал Борис Ротенберг ТАСС. — И такие вещи, которые он говорит про команду, влияют потом на настроение, чтобы на следующий матч после проигранного игроки выходили мотивированными».
«Думаю, это правильно, и главное, чтобы не было какого-то негатива, высказывания каких-то неправильных вещей. А так, как известно, все, что нас не убивает, только делает нас сильнее», — добавил он.
В течение нынешнего сезона общение Романа Ротенберга с журналистами после матчей привлекает большое внимание. В частности, главный тренер СКА стал дарить журналистам по будильнику за лучшие, по его мнению, вопросы.