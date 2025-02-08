Борис Ротенберг считает, что его сын в общении с прессой старается сплотить хоккеистов СКА

«Тут дело в том, что нужно сплачивать команду вокруг себя, — сказал Борис Ротенберг ТАСС. — И такие вещи, которые он говорит про команду, влияют потом на настроение, чтобы на следующий матч после проигранного игроки выходили мотивированными».