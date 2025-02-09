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Голкипер «Трактора» Зак Фукале стал победителем конкурса вратарей на Матче звёзд КХЛ

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошёл конкурс вратарей Матча звёзд КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Победителем конкурса стал голкипер «Трактора» Зак Фукале, отразивший больше всего бросков.

В финале с Фукале соревновался вратарь «Витязя» Максим Дорожко. Двумя другими участниками конкурса вратарей были Денис Костин («Сибирь») и Владислав Подъяпольский («Динамо» М).

Напомним, во встрече за третье место Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова и стал обладателем бронзовых медалей Матча звёзд КХЛ. В решающем финальном матче встретятся Дивизион Боброва и Дивизион Чернышёва. Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.

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