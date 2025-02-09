Голкипер «Трактора» Зак Фукале стал победителем конкурса вратарей на Матче звёзд КХЛ

Напомним, во встрече за третье место Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова и стал обладателем бронзовых медалей Матча звёзд КХЛ. В решающем финальном матче встретятся Дивизион Боброва и Дивизион Чернышёва. Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.