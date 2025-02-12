Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Металлург» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» победил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Данила Юров (5-я минута), Артем Минулин (17) и Даниил Вовченко (60). В составе проигравших шайбу забросил Михаил Горюнов-Рольгизер (21).

«Трактор», уже гарантировавший себе выход в плей-офф, прервал серию из трех побед и с 76 очками продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. «Металлург» (68) располагается на пятой строчке.

В следующем матче «Трактор» 15 февраля сыграет на выезде с владивостокским «Адмиралом», магнитогорский клуб в тот же день встретится в гостях с новосибирской «Сибирью».

Трактор
1:3
0:2, 1:0, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Бенуа Гру
Андрей Разин
Вратари
Сергей Мыльников
(Сергей Мыльников, Сергей Мыльников)
Илья Набоков
1-й период
04:15
Данила Юров
(Никита Михайлис, Никита Камалов)
16:58
Артем Минулин
(Егор Коробкин, Андрей Козлов)
2-й период
20:31
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Логан Дэй, Илья Николаев)
3-й период
59:48
Даниил Вовченко
(Илья Набоков)
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь