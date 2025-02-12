«Металлург» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Данила Юров (5-я минута), Артем Минулин (17) и Даниил Вовченко (60). В составе проигравших шайбу забросил Михаил Горюнов-Рольгизер (21).
«Трактор», уже гарантировавший себе выход в плей-офф, прервал серию из трех побед и с 76 очками продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. «Металлург» (68) располагается на пятой строчке.
В следующем матче «Трактор» 15 февраля сыграет на выезде с владивостокским «Адмиралом», магнитогорский клуб в тот же день встретится в гостях с новосибирской «Сибирью».