Гол Шэна на последних секундах овертайма принес «Адмиралу» победу над «Автомобилистом»

К 24-й минуте матча «Адмирал» вёл со счётом 2:0 — голами отметились нападающие Иван Муранов и Даниил Гутик. «Автомобилист» забросил две шайбы за 25 секунд на первой минуте третьего периода и сравнял счёт в матче — отличились Брукс Мэйсек и Ник Меркли. Через несколько минут хозяева вновь вышли вперёд в счёте — гол забил Степан Старков.