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Гол Шэна на последних секундах овертайма принес «Адмиралу» победу над «Автомобилистом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Автомобилистом».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

К 24-й минуте матча «Адмирал» вёл со счётом 2:0 — голами отметились нападающие Иван Муранов и Даниил Гутик. «Автомобилист» забросил две шайбы за 25 секунд на первой минуте третьего периода и сравнял счёт в матче — отличились Брукс Мэйсек и Ник Меркли. Через несколько минут хозяева вновь вышли вперёд в счёте — гол забил Степан Старков.

За пять с половиной минут до конца третьего периода Мэйсек оформил дубль и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время победу одержали хозяева благодаря голу в большинстве Павла Шэна за несколько секунд до окончания овертайма.

Адмирал
4:3
1:0, 1:0, 1:3
ОТ
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.02.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5111 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Николай Заварухин
Вратари
Андрей Мишуров
Владимир Галкин
1-й период
07:38
Семен Ручкин
08:34
Леонид Метальников
11:47
Даниил Гутик
17:09
Иван Муранов
(Либор Шулак)
2-й период
23:52
Даниил Гутик
(Леонид Метальников, Степан Старков)
28:00
Юрий Журавлев
39:55
Даниил Гутик
3-й период
40:09
Брукс Мэйсек
(Анатолий Голышев, Стефан Да Коста)
40:34
Ник Меркли
(Семен Кизимов, Андрей Обидин)
43:06
Степан Старков
(Даниил Гутик)
43:33
Александр Шаров
46:13
Даниил Гутик
54:24
Брукс Мэйсек
(Александр Шаров, Алексей Бывальцев)
Овертайм
63:50
Анатолий Голышев
64:54
Павел Шэн
(Степан Старков, Даниил Гутик)
Статистика
10
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь