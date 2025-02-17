Этот клуб стал главным разочарованием сезона. Нацеливался на финал, но не попал даже в плей-офф

Отныне ни один клуб не сможет претендовать на звание главного разочарования сезона. «Амур» досрочно «завоевал» этот титул, и никакие результаты плей-офф не изменят этого. Команда потеряла все шансы на участие во втором этапе турнира за месяц до окончания регулярного чемпионата. А ведь у клуба были планы выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2025/26, а в этом перед ними поставлена задача сыграть в финале. Отметим, что их платежная ведомость была практически заполнена.
Стало ясно, что сложности у клуба начались со сменой главы региона. Прежний, Михаил Дегтярев, возглавил Минспорт, а новые не так были погружены в хоккей. Плюс ушли те, кто навел порядок в Хабаровске, не позволив спортивным менеджерам творить прежние безобразия. Оставшись без присмотра и контроля, работники клуба устроили вакханалию.
Проблемы начались с первого дня сборов и до матча с «Трактором». Андрей Мартемьянов ошибся, предпочтя разъезды вместо постоянного базирования в Новогорске. Тогда он говорил, что людям приедается одно место, но хоккеисты были категорически против. Из Москвы на выходные можно было улететь в любую точку России, а вместо этого команда получала свободное время в Челябинске, затем просидела в Астане. К началу регулярного чемпионата все были злые друг на друга и уставшие.
Прежнее руководство послушало бы игроков, а нынешнее ничего обсуждать не стало, однозначно встав на сторону тренера. Если бы проговорили проблему, то, может быть, пришли к консенсусу, но подобное отношение расстроило хоккеистов.
Если вам кажется, что это пустяк, то зря. 3 победы в 9 матчах сентября — показатель. А ведь дальневосточным клубам, если они хотят попасть в плей-офф, непременно надо здорово начинать сезон, чтобы получить преимущество, пока все остальные раскачиваются.
И пошло-поехало. Лидеры провели первый месяц ужасно. У Алекса Гальченюка — одна шайба, у Александра Хохлачева — одна шайба. Занервничал и Андрей Мартемьянов. Он что-то пытался исправить, изменить, но, повторюсь, игроки уже потеряли доверие к тренеру, не слушали его, и все становилось только хуже.
В кризисные времена такие люди, как генеральный менеджер Вадим Покотило, вообще не умеют работать. Ожидаемо поплыл и он. Все это привело к длительной черной полосе. С 15 октября по 22 ноября команда потерпела 14 поражений кряду, установив абсолютный рекорд КХЛ по количеству матчей подряд, в которых не удавалось поразить ворота соперника.
Что делают нормальные менеджеры? Увольняют тренера, привозят другого, стараются как-то изменить состав, устраивают обмены. Как поступили в «Амуре»? Андрея Мартемьянова отправили в отставку, но вместо того, чтобы привезти сильного специалиста, исполняющим обязанности назначили Виктора Костюченка и провалили любые переговоры по новому кандидату.
Когда появилась новость о том, что поиски тренера прекращены, а Костюченку дали время проявить себя на «один-два месяца», тогда формально «Амур» и потерял шансы выйти в плей-офф. Потому что у него нет опыта, понимания работы, а до этого он трудился в ВХЛ помощником Вадима Епанчинцева и был известен лишь тем, что его боялись игроки, считая «плохим полицейским».
С составом тоже ничего не сделали. Только в ноябре расстались с Александром Хохлачевым, но больше ничего. То, что убрали Игоря Бобкова и привезли Мэтта Джурусика, уже не имело никакого значения. Это уже был бессмысленный шаг.
«Амур» утопило руководство, которое, кстати, сидит в клубе уже несколько лет и пользуется чьим-то непонятным покровительством. Их бы гнать еще после знаменитого обмена с ЦСКА на Андрея Локтионова, который отказался ехать в Хабаровск, но тогда в клуб пришли люди, которые начали серьезно решать вопросы.
Что дальше? Если на серьезных должностях «Амура» останется хоть один человек из тех, кто завершал этот сезон, то ничего хорошего не будет. Эти уже начали творить дичь, дав контракт на 100 миллионов в год Алексу Гальченюку. Хабаровчанам остается посочувствовать. Будет еще хуже.
Но вдруг те, кто дает деньги, прозреют? Тогда есть шанс.
Алексей Шевченко