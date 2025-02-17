Этот клуб стал главным разочарованием сезона. Нацеливался на финал, но не попал даже в плей-офф

Проблемы начались с первого дня сборов и до матча с «Трактором». Андрей Мартемьянов ошибся, предпочтя разъезды вместо постоянного базирования в Новогорске. Тогда он говорил, что людям приедается одно место, но хоккеисты были категорически против. Из Москвы на выходные можно было улететь в любую точку России, а вместо этого команда получала свободное время в Челябинске, затем просидела в Астане. К началу регулярного чемпионата все были злые друг на друга и уставшие.