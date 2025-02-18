Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нефтехимик» впервые в сезоне обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» впервые в нынешнем сезоне переиграл «Ак Барс» в татарстанском дерби, не дав казанской команде досрочно оформить выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам игрового дня.

Источник: https://vk.com/h.c.neftekhimik

Встреча регулярного чемпионата прошла во вторник в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Решающую шайбу забросил на 40-й минуте Никита Хоружев, отличившийся в меньшинстве. Также у хозяев голы забили Владимир Брюквин (4) и Лука Профака (7). У гостей отличились Николас Петан (18) и Никита Дыняк (26).

«Нефтехимик» ранее в сезоне потерпел от «Ак Барса» два поражения, последняя, четвертая очная встреча команд пройдет 21 февраля в Казани.

«Ак Барс» мог оформить выход в плей-офф КХЛ в случае победы в основное время. Казанская команда потерпела четвертое поражение подряд и остается на четвертой строчке в таблице Восточной конференции (72 очка). «Нефтехимик» одержал вторую победу подряд и идет девятым (50).

Нефтехимик
3:2
2:1, 1:1, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4794 зрителя
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Анвар Гатиятулин
Вратари
Филипп Долганов
Тимур Билялов
1-й период
03:01
Владимир Брюквин
(Владислав Леонтьев, Кирилл Петров)
03:27
Жан-Себастьян Ди
05:31
Альберт Яруллин
06:29
Лука Профака
(Андрей Белозеров, Райли Барбер)
09:03
Владимир Брюквин
17:57
Ник Петан
(Кирилл Семенов)
19:14
Никита Хоружев
2-й период
25:05
Никита Дыняк
(Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский)
27:55
Эрик О`Делл
38:20
Кирилл Петров
39:41
Никита Хоружев
(Жан-Себастьян Ди)
3-й период
40:04
Ник Петан
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь