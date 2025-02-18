«Нефтехимик» впервые в сезоне обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Встреча регулярного чемпионата прошла во вторник в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Решающую шайбу забросил на 40-й минуте Никита Хоружев, отличившийся в меньшинстве. Также у хозяев голы забили Владимир Брюквин (4) и Лука Профака (7). У гостей отличились Николас Петан (18) и Никита Дыняк (26).
«Нефтехимик» ранее в сезоне потерпел от «Ак Барса» два поражения, последняя, четвертая очная встреча команд пройдет 21 февраля в Казани.
«Ак Барс» мог оформить выход в плей-офф КХЛ в случае победы в основное время. Казанская команда потерпела четвертое поражение подряд и остается на четвертой строчке в таблице Восточной конференции (72 очка). «Нефтехимик» одержал вторую победу подряд и идет девятым (50).