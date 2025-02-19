«Сочи» обыграл «Динамо» в матче КХЛ

Сероух стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одном матче. Первым был Алексей Морозов («Ак Барс»), отметившийся пятью голами в игре против «Барыса», это произошло 21 ноября 2008 года. Сероух также стал первым игроком «Сочи», забросившим минимум четыре шайбы в одном матче.