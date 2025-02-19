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«Сочи» обыграл «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» дома уступило «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) в пользу гостей, в составе которых все пять шайб забросил Даниил Сероух (10, 26, 36, 52 и 58-я минуты). За «Динамо» отличились Кирилл Адамчук (23), Антон Слепышев (40) и Даниил Пыленков (45).

Сероух стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одном матче. Первым был Алексей Морозов («Ак Барс»), отметившийся пятью голами в игре против «Барыса», это произошло 21 ноября 2008 года. Сероух также стал первым игроком «Сочи», забросившим минимум четыре шайбы в одном матче.

«Динамо» (73 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (44), несмотря на серию из четырех побед подряд, продолжает идти на последнем, 11-м месте. В следующем матче «бело-голубые» примут минское «Динамо» 21 февраля, а «Сочи» в тот же день в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо».

В другом матче столичный ЦСКА дома уступил минскому «Динамо» со счетом 1:3 (0:1, 1:2, 0:0). За минчан отличились Виталий Пинчук (7), Александр Волков (24) и Вадим Шипачев (34). Единственную шайбу армейцев забросил Владислав Провольнев (34).

Динамо М
3:5
0:1, 2:2, 1:2
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Сергей Зубов
Вратари
Максим Моторыгин
(Владислав Подъяпольский, Владислав Подъяпольский)
Сергей Иванов
(Евгений Волохин)
1-й период
09:17
Даниил Сероух
(Амир Гараев, Василий Мачулин)
2-й период
22:06
Кирилл Адамчук
(Павел Кудрявцев, Артем Сергеев)
25:48
Даниил Сероух
(Амир Гараев)
26:21
Уильям Биттен
29:54
Артем Чернов
35:11
Даниил Сероух
(Артем Волков, Амир Гараев)
39:27
Антон Слепышев
(Дмитрий Рашевский, Кирилл Адамчук)
3-й период
40:00
Максим Комтуа
44:28
Даниил Пыленков
(Максим Комтуа)
45:05
Максим Комтуа
45:05
Андрей Никонов
45:44
Джесси Грэм
51:07
Кирилл Готовец
51:46
Даниил Сероух
(Александр Хохлачев, Александр Яремчук)
53:22
Александр Яремчук
57:29
Даниил Сероух
(Василий Мачулин, Амир Гараев)
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
Сочи
КХЛ: таблица и календарь