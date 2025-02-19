«Сочи» обыграл «Динамо» в матче КХЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) в пользу гостей, в составе которых все пять шайб забросил Даниил Сероух (10, 26, 36, 52 и 58-я минуты). За «Динамо» отличились Кирилл Адамчук (23), Антон Слепышев (40) и Даниил Пыленков (45).
Сероух стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одном матче. Первым был Алексей Морозов («Ак Барс»), отметившийся пятью голами в игре против «Барыса», это произошло 21 ноября 2008 года. Сероух также стал первым игроком «Сочи», забросившим минимум четыре шайбы в одном матче.
«Динамо» (73 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (44), несмотря на серию из четырех побед подряд, продолжает идти на последнем, 11-м месте. В следующем матче «бело-голубые» примут минское «Динамо» 21 февраля, а «Сочи» в тот же день в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо».
В другом матче столичный ЦСКА дома уступил минскому «Динамо» со счетом 1:3 (0:1, 1:2, 0:0). За минчан отличились Виталий Пинчук (7), Александр Волков (24) и Вадим Шипачев (34). Единственную шайбу армейцев забросил Владислав Провольнев (34).