«Локомотив» переиграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). В составе победителей голом в дебютной игре в КХЛ отметился 23-летний Илья Николаев (5-я минута), также отличились Максим Шалунов (9), Степан Никулин (45) и Максим Березкин (58). У гостей шайбу забросил Колин Кэмпбелл (13).