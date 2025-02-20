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«Локомотив» переиграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Николаев помог «Локомотиву» обыграть «Куньлунь» в дебютном матче в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). В составе победителей голом в дебютной игре в КХЛ отметился 23-летний Илья Николаев (5-я минута), также отличились Максим Шалунов (9), Степан Никулин (45) и Максим Березкин (58). У гостей шайбу забросил Колин Кэмпбелл (13).

Ярославская команда одержала четвертую победу над «Куньлунем» в нынешнем сезоне. «Локомотив», набрав 87 очков, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, где китайский клуб с 53 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем матче «Локомотив» 22 февраля примет новосибирскую «Сибирь», а «Куньлунь» в этот же день на выезде сыграет с петербургским СКА.

Локомотив
4:1
2:1, 0:0, 2:0
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7577 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Михаил Кравец
Вратари
Алексей Мельничук
Патрик Рибар
(Джереми Смит)
1-й период
03:30
Дойл Сомерби
04:01
11932
(Егор Сурин, Даниил Бут)
08:22
Максим Шалунов
(Богдан Киселевич, Денис Алексеев)
12:22
Колин Кэмпбелл
(Ян Дрозг)
3-й период
44:31
Степан Никулин
(Георгий Иванов, Егор Сурин)
57:23
Максим Березкин
(Максим Шалунов, Александр Елесин)
57:23
Хадсон Элинюк
Статистика
0
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Куньлунь РС
КХЛ: таблица и календарь