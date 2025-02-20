«Локомотив» переиграл «Куньлунь» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). В составе победителей голом в дебютной игре в КХЛ отметился 23-летний Илья Николаев (5-я минута), также отличились Максим Шалунов (9), Степан Никулин (45) и Максим Березкин (58). У гостей шайбу забросил Колин Кэмпбелл (13).
Ярославская команда одержала четвертую победу над «Куньлунем» в нынешнем сезоне. «Локомотив», набрав 87 очков, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, где китайский клуб с 53 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем матче «Локомотив» 22 февраля примет новосибирскую «Сибирь», а «Куньлунь» в этот же день на выезде сыграет с петербургским СКА.