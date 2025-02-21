«Трактор» обыграл «Ладу» в матче КХЛ, установив клубный рекорд

Встреча, которая прошла в пятницу в Челябинске, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Григорий Дронов (6-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (19), Михаил Горюнов-Рольгизер (32) и Стивен Кэмпфер (55). Гол гостей на счету Александра Государева (51).
Шайба Дронова стала для «Трактора» 184-й в текущем регулярном чемпионате. Клуб побил свой рекорд результативности за одну «регулярку», установленный в сезоне-2023/24 (183 шайбы). Дронов и Кэмпфер впервые забили после нескольких пропущенных матчей.
«Трактор» с 82 очками идет на первом месте в таблице Восточной конференции, где «Лада» (46 очков) занимает десятую позицию. Ранее челябинская команда досрочно гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ.
В следующем матче челябинцы 23 февраля дома сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», а тольяттинцы в тот же день нанесут визит казанскому «Ак Барсу».