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«Трактор» обыграл «Ладу» в матче КХЛ, установив клубный рекорд

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в пятницу в Челябинске, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Григорий Дронов (6-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (19), Михаил Горюнов-Рольгизер (32) и Стивен Кэмпфер (55). Гол гостей на счету Александра Государева (51).

Шайба Дронова стала для «Трактора» 184-й в текущем регулярном чемпионате. Клуб побил свой рекорд результативности за одну «регулярку», установленный в сезоне-2023/24 (183 шайбы). Дронов и Кэмпфер впервые забили после нескольких пропущенных матчей.

«Трактор» с 82 очками идет на первом месте в таблице Восточной конференции, где «Лада» (46 очков) занимает десятую позицию. Ранее челябинская команда досрочно гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ.

В следующем матче челябинцы 23 февраля дома сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», а тольяттинцы в тот же день нанесут визит казанскому «Ак Барсу».

Трактор
4:1
2:0, 1:0, 1:1
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
21.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Павел Зубов
Вратари
Сергей Мыльников
Александр Трушков
(Александр Трушков)
1-й период
05:42
Григорий Дронов
(Егор Попов)
18:23
Семен Дер-Аргучинцев
(Александр Кадейкин, Логан Дэй)
2-й период
31:21
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Виталий Кравцов, Артем Блажиевский)
3-й период
48:03
Семен Дер-Аргучинцев
50:51
Александр Государев
(Иван Романов, Михаил Фисенко)
54:31
Стивен Кэмпфер
(Никита Коростелев)
Статистика
2
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Лада
КХЛ: таблица и календарь