«Трактор» обыграл «Ладу» в матче КХЛ, установив клубный рекорд

Встреча, которая прошла в пятницу в Челябинске, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Григорий Дронов (6-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (19), Михаил Горюнов-Рольгизер (32) и Стивен Кэмпфер (55). Гол гостей на счету Александра Государева (51).