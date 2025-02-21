«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в дерби и вышел в плей-офф КХЛ

Встреча регулярного чемпионата прошла в пятницу в Казани и завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У казанцев отличились Эрик О’Делл (6-я минута), Артемий Князев (16) и Дмитрий Яшкин (64). У нижнекамцев шайбы забросили Никита Хоружев (37) и Булат Шафигуллин (49).
О’Делл, перешедший в декабре в «Ак Барс» из московского «Динамо», забросил свою первую шайбу за казанскую команду. Канадец открыл счет голам за клуб в 11-м матче в составе «Ак Барса». Всего в сезоне О’Делл отличился в третий раз, в прошлом сезоне на его счету было 27 шайб.
Казанцы выиграли сезонную серию противостояний у нижнекамцев с общим счетом 3−1.
«Ак Барс» прервал серию из четырех поражений, набрал 74 очка и стал недосягаемым для нижнекамской команды (51 очко), которая идет на девятой строчке в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» стал четвертой командой на Востоке, пробившейся досрочно в Кубок Гагарина, и пятой во всей лиге. Ранее в плей-офф КХЛ выход оформили челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», а также ярославский «Локомотив» на Западе.