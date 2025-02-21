«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в дерби и вышел в плей-офф КХЛ

О’Делл, перешедший в декабре в «Ак Барс» из московского «Динамо», забросил свою первую шайбу за казанскую команду. Канадец открыл счет голам за клуб в 11-м матче в составе «Ак Барса». Всего в сезоне О’Делл отличился в третий раз, в прошлом сезоне на его счету было 27 шайб.