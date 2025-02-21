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«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в дерби и вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» переиграл в овертайме дома нижнекамский «Нефтехимик» в татарстанском дерби и оформил выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ХК "Ак Барс"

Встреча регулярного чемпионата прошла в пятницу в Казани и завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У казанцев отличились Эрик О’Делл (6-я минута), Артемий Князев (16) и Дмитрий Яшкин (64). У нижнекамцев шайбы забросили Никита Хоружев (37) и Булат Шафигуллин (49).

О’Делл, перешедший в декабре в «Ак Барс» из московского «Динамо», забросил свою первую шайбу за казанскую команду. Канадец открыл счет голам за клуб в 11-м матче в составе «Ак Барса». Всего в сезоне О’Делл отличился в третий раз, в прошлом сезоне на его счету было 27 шайб.

Казанцы выиграли сезонную серию противостояний у нижнекамцев с общим счетом 3−1.

«Ак Барс» прервал серию из четырех поражений, набрал 74 очка и стал недосягаемым для нижнекамской команды (51 очко), которая идет на девятой строчке в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» стал четвертой командой на Востоке, пробившейся досрочно в Кубок Гагарина, и пятой во всей лиге. Ранее в плей-офф КХЛ выход оформили челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», а также ярославский «Локомотив» на Западе.

Ак Барс
3:2
2:0, 0:1, 0:1
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
21.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 7945 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Олег Леонтьев
Вратари
Тимур Билялов
Филипп Долганов
1-й период
02:12
Владимир Брюквин
02:35
Никита Лямкин
05:19
Эрик О`Делл
(Константин Лучевников, Артур Бровкин)
12:06
Андрей Белозеров
15:07
Артемий Князев
(Альберт Яруллин, Никита Дыняк)
2-й период
36:09
Никита Хоружев
(Никита Хлыстов)
39:10
Владимир Брюквин
3-й период
44:19
Дмитрий Жукенов
48:46
Булат Шафигуллин
(Никита Хоружев)
Овертайм
63:09
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин)
Статистика
2
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Нефтехимик
КХЛ: таблица и календарь