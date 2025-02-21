Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Торпедо» прервало победную серию «Сочи» в КХЛ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» благодаря хет-трику Никиты Артамонова переиграло «Сочи», прервав четырехматчевую победную серию черноморской команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: https://vk.com/torpedonn

Встреча прошла в пятницу в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) в пользу хозяев. Артамонов отличился на 32-й, 34-й и 51-й минутах, также у волжан отличились Никита Шавин (15), Андрей Белевич (29) и Егор Виноградов (46). У гостей дубль оформил Данил Авершин (10 и 54), также отличился Сергей Попов (53).

Артамонову 19 лет, он оформил свой первый хет-трик в КХЛ, всего в нынешнем сезоне на его счету 20 шайб и 15 передач в 52 матчах. Другой форвард «Торпедо» Максим Летунов провел 200-й матч в лиге.

В рамках победной серии «Сочи» выиграл два матча в Москве, обыграв ЦСКА и «Динамо». «Торпедо» набрало 64 очка и идет на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ, «Сочи» имеет в активе на 20 очков меньше и занимает последнюю строчку.

Торпедо
6:3
1:1, 3:0, 2:2
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
21.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Сергей Зубов
Вратари
Иван Бочаров
Евгений Волохин
(Никита Тулинов)
1-й период
05:31
Владислав Фирстов
05:31
Владислав Фирстов
05:31
Игорь Швырев
05:31
Игорь Швырев
09:14
Данил Авершин
(Андрей Никонов, Василий Мачулин)
14:14
Никита Шавин
(Андрей Белевич, Кирилл Воронин)
2-й период
25:32
Амир Гараев
28:26
Андрей Белевич
(Даниил Бокун, Никита Шавин)
31:17
Никита Артамонов
(Егор Виноградов)
33:52
Никита Артамонов
(Василий Атанасов, Егор Виноградов)
35:20
Дмитрий Кагарлицкий
35:52
Богдан Конюшков
3-й период
40:38
Командный штраф
45:52
Егор Виноградов
(Василий Атанасов, Никита Артамонов)
47:09
Бобби Линч
50:59
Никита Артамонов
(Василий Атанасов, Егор Виноградов)
51:51
Кирилл Стеклов
52:55
Сергей Попов
52:55
Командный штраф
53:25
Данил Авершин
(Джесси Грэм, Денис Венгрыжановский)
54:06
Максим Летунов
54:06
Антон Силаев
54:06
Уильям Биттен
54:06
Василий Мачулин
59:31
Вячеслав Войнов
Статистика
23
Штрафное время
15
2
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Сочи
КХЛ: таблица и календарь