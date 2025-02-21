«Торпедо» прервало победную серию «Сочи» в КХЛ

Встреча прошла в пятницу в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) в пользу хозяев. Артамонов отличился на 32-й, 34-й и 51-й минутах, также у волжан отличились Никита Шавин (15), Андрей Белевич (29) и Егор Виноградов (46). У гостей дубль оформил Данил Авершин (10 и 54), также отличился Сергей Попов (53).
Артамонову 19 лет, он оформил свой первый хет-трик в КХЛ, всего в нынешнем сезоне на его счету 20 шайб и 15 передач в 52 матчах. Другой форвард «Торпедо» Максим Летунов провел 200-й матч в лиге.
В рамках победной серии «Сочи» выиграл два матча в Москве, обыграв ЦСКА и «Динамо». «Торпедо» набрало 64 очка и идет на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ, «Сочи» имеет в активе на 20 очков меньше и занимает последнюю строчку.