Квартальнов о победе над московским «Динамо»: сегодня все сработало в нашу пользу

«Провели хорошую и целостную игру. Ничего не пропустили, забили в большинстве и меньшинстве. Сегодня все сработало в нашу пользу. Правда, нахватали многовато удалений. Надо продолжать работать. Может быть, сегодня был не день московского “Динамо”. Мы улетать в небеса точно не будем, работаем по своей программе. Главное, обойтись без травм, у нас небольшая скамейка, нужны люди. До плей-офф у нас еще есть целый месяц. Конечно, хотелось бы попасть в четверку на Западе. Это может случиться, если мы продолжим хорошо играть», — сказал Квартальнов.