Квартальнов о победе над московским «Динамо»: сегодня все сработало в нашу пользу

В пятницу минчане на выезде разгромили московское «Динамо» со счетом 5:0. Шайбами в составе «зубров» отметились Роман Горбунов, Даниил Липский, Джордан Гросс, Сэм Энас и Александр Волков, а голкипер нашей команды Василий Демченко в четвертый раз «засушил» матч в форме столичного клуба.
«Провели хорошую и целостную игру. Ничего не пропустили, забили в большинстве и меньшинстве. Сегодня все сработало в нашу пользу. Правда, нахватали многовато удалений. Надо продолжать работать. Может быть, сегодня был не день московского “Динамо”. Мы улетать в небеса точно не будем, работаем по своей программе. Главное, обойтись без травм, у нас небольшая скамейка, нужны люди. До плей-офф у нас еще есть целый месяц. Конечно, хотелось бы попасть в четверку на Западе. Это может случиться, если мы продолжим хорошо играть», — сказал Квартальнов.
Заключительный поединок гостевой серии хоккеисты минского «Динамо» также проведут в Москве — 23 февраля принимать идущих на Западе седьмыми «зубров» будет вторая команда конференции «Спартак». Встреча стартует в 14:00.