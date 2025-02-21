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Квартальнов о победе над московским «Динамо»: сегодня все сработало в нашу пользу

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал третью подряд победу «зубров» в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: hcdinamo.by

В пятницу минчане на выезде разгромили московское «Динамо» со счетом 5:0. Шайбами в составе «зубров» отметились Роман Горбунов, Даниил Липский, Джордан Гросс, Сэм Энас и Александр Волков, а голкипер нашей команды Василий Демченко в четвертый раз «засушил» матч в форме столичного клуба.

«Провели хорошую и целостную игру. Ничего не пропустили, забили в большинстве и меньшинстве. Сегодня все сработало в нашу пользу. Правда, нахватали многовато удалений. Надо продолжать работать. Может быть, сегодня был не день московского “Динамо”. Мы улетать в небеса точно не будем, работаем по своей программе. Главное, обойтись без травм, у нас небольшая скамейка, нужны люди. До плей-офф у нас еще есть целый месяц. Конечно, хотелось бы попасть в четверку на Западе. Это может случиться, если мы продолжим хорошо играть», — сказал Квартальнов.

Заключительный поединок гостевой серии хоккеисты минского «Динамо» также проведут в Москве — 23 февраля принимать идущих на Западе седьмыми «зубров» будет вторая команда конференции «Спартак». Встреча стартует в 14:00.

Динамо М
0:5
0:1, 0:3, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
21.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9021 зритель
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
(Максим Моторыгин)
Василий Демченко
1-й период
08:26
Николас Мелош
10:11
Роман Горбунов
(Брэйди Лайл, Илья Усов)
19:23
Максим Джиошвили
2-й период
26:40
Кирилл Готовец
27:44
Джордан Гросс
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
34:33
Даниил Липский
(Егор Бориков, Ксавье Уэлле)
35:39
Сэм Энас
(Александр Волков)
3-й период
41:13
Ксавье Уэлле
44:47
Александр Волков
(Сэм Энас)
45:47
Седрик Пакетт
45:47
Илья Усов
48:07
Брэйди Лайл
50:48
Роман Горбунов
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь