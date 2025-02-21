Разгром в динамовском дерби, «Ак Барс» официально в плей-офф. Итоги дня в КХЛ

«Салават Юлаев» во второй раз за неделю оступился в матче против клуба, который идёт вне зоны плей-офф. 40 минут счёт не был открыт во многом благодаря усилиям вратарей, однако «Витязь» не только сравнял счёт, но и за три минуты до конца матча вышел вперёд. За 120 минут против «Лады» и «Витязя» уфимский клуб отличился лишь раз.