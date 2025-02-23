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«Ак Барс» с минимальным перевесом обыграл «Ладу» в домашнем матче КХЛ

На льду «Татнефть-Арена» в Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: https://vk.com/hcakbars

Местный «Ак Барс» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 2:1.

Счёт открыл «Ак Барс» на 10-й минуте матча. Отличился Семён Кошелев, реализовавший большинство. Через 30 секунд после начала второго периода Артём Галимов увеличил преимущество хозяев. Гости ответили точным броском Данилы Юртайкина на 24-й минуте матча.

«Ак Барс» набрал 76 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада», имеющая в активе 46 очков, занимает десятое место на Востоке. Команда сохраняет теоретические шансы на попадание в плей-офф.

Ак Барс
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
23.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 7430 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Павел Зубов
Вратари
Тимур Билялов
Александр Трушков
1-й период
05:36
Энтони Камара
09:22
Семен Кошелев
(Алексей Пустозеров, Алексей Марченко)
12:59
Дмитрий Яшкин
15:05
Илья Сафонов
16:22
Альберт Яруллин
2-й период
20:30
Артем Галимов
(Илья Сафонов, Артемий Князев)
21:59
Альберт Яруллин
23:19
Данил Юртайкин
(Никита Михайлов, Архип Неколенко)
28:18
Дмитрий Яшкин
31:15
Максим Березин
3-й период
47:59
Александр Барабанов
51:00
Дмитрий Кугрышев
56:13
Магомед Шараканов
Статистика
12
Штрафное время
11
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Лада
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