«Ак Барс» с минимальным перевесом обыграл «Ладу» в домашнем матче КХЛ

Местный «Ак Барс» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 2:1.
Счёт открыл «Ак Барс» на 10-й минуте матча. Отличился Семён Кошелев, реализовавший большинство. Через 30 секунд после начала второго периода Артём Галимов увеличил преимущество хозяев. Гости ответили точным броском Данилы Юртайкина на 24-й минуте матча.
«Ак Барс» набрал 76 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада», имеющая в активе 46 очков, занимает десятое место на Востоке. Команда сохраняет теоретические шансы на попадание в плей-офф.