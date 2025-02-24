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«Автомобилист» переиграл «Витязь» в матче КХЛ

В эти минуты на льду арены «Уралец» в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: ХК "Автомобилист"

Местный «Автомобилист» обыграл подмосковный «Витязь» со счётом 2:1.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Стефан Да Коста и Данил Романцев. У гостей отличился Андрей Чивилёв.

«Автомобилист», в прошлой игре прервавший трёхматчевую победную серию, набрал 79 очков в 58 матчах и закрепился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с 49 очками в 58 играх располагается на 10-й строчке в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 15 очков (у «Торпедо» игра в запасе).

Автомобилист
2:1
1:1, 1:0, 0:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
24.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Павел Десятков
Вратари
Евгений Аликин
Максим Дорожко
(Максим Дорожко)
1-й период
00:36
Ник Эберт
03:25
Руслан Педан
08:32
Брукс Мэйсек
12:55
Никита Трямкин
16:46
Стефан Да Коста
(Брукс Мэйсек, Анатолий Голышев)
19:20
Андрей Чивилев
(Дин Стюарт, Сергей Калинин)
2-й период
27:39
Данил Романцев
(Артем Каштанов, Егор Алексеев)
36:04
Максим Денежкин
3-й период
44:33
Станислав Яровой
Статистика
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Витязь
КХЛ: таблица и календарь