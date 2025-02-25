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«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ разгромил СКА и вышел в плей-офф

Встреча завершилась со счетом 7:2, хет-трик сделал Александр Пашин.

Источник: ТАСС

Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.

В составе победителей хет-трик сделал Александр Пашин (13, 15, 29-я минуты), также отличились Александр Беляев (3), Герман Рубцов (16), Михаил Мальцев (29) и Николай Голдобин (37). У проигравших дубль на счету Александра Никишина (1, 14).

Ранее в этом сезоне СКА дважды обыграл «Спартак» при одном поражении (5:2, 0:5, 4:3 Б).

«Спартак» набрал 76 очков в 58 матчах и занимает второе место в Западной конференции. СКА с 71 очком в 59 встречах расположился на седьмой строчке.

На Западе в плей-офф также уже отобрались ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», на Востоке — челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».

Остальные результаты дня:

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) — 3:2;

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 1:3;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 2:3.

СКА
2:7
2:4, 0:3, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
25.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Жамнов
Вратари
Артемий Плешков
(Егор Заврагин)
Артем Загидулин
1-й период
00:19
Александр Никишин
(Михаил Воробьев)
02:44
Александр Беляев
(Ансель Галимов, Сергей Лукьянцев)
06:55
Павел Порядин
12:26
Александр Пашин
(Егор Савиков)
13:57
Александр Никишин
(Марат Хайруллин, Михаил Григоренко)
14:56
Александр Пашин
15:32
Герман Рубцов
(Егор Филин)
18:56
Сергей Толчинский
2-й период
28:06
Михаил Мальцев
(Андрей Миронов, Адам Ружичка)
28:43
Александр Пашин
34:33
Илья Карпухин
35:38
Николай Голдобин
(Иван Морозов, Дмитрий Вишневский)
3-й период
40:16
Иван Демидов
Статистика
9
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь