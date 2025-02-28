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Омский «Авангард» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Это стало известно после того, как «Амур» победил «Нефтехимик» в овертайме.

Источник: Антон Вымотов, photo.khl.ru

ТАСС, 28 февраля. Омский «Авангард» гарантировал участие в розыгрыше плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В пятницу хабаровский «Амур» дома со счетом 5:4 в овертайме обыграл нижнекамский «Нефтехимик». После этого «Авангард», занимающий шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона с 72 очками после 59 матчей, не опустится ниже «Нефтехимика», идущего на Востоке девятым с 54 очками после 59 игр. Нижнекамская команда может сравняться с «Авангардом» по очкам, но будет уступать по числу побед в основное время.

Амур
5:4
1:1, 2:2, 1:1
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
28.02.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6809 зрителей
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Вратари
Мэтт Джурасик
Филипп Долганов
(Филипп Долганов)
1-й период
09:17
Герман Точилкин
09:44
Александр Щемеров
13:06
Игнат Коротких
14:01
Андрей Белозеров
(Артем Сериков, Вячеслав Лещенко)
2-й период
20:21
Алекс Бродхерст
(Владислав Барулин)
21:05
Евгений Грачев
21:12
Артем Сериков
(Вячеслав Лещенко)
24:11
Федор Крощинский
29:23
Илья Талалуев
(Алекс Бродхерст)
35:13
Федор Крощинский
35:41
Жан-Себастьян Ди
(Артем Сериков, Никита Хоружев)
3-й период
55:55
Артур Гиздатуллин
(Евгений Грачев, Кирилл Слепец)
58:01
Виктор Балдаев
58:56
Жан-Себастьян Ди
(Евгений Митякин, Андрей Белозеров)
Овертайм
63:15
Иван Мищенко
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Нефтехимик
Авангард
КХЛ: таблица и календарь