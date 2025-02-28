Омский «Авангард» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

В пятницу хабаровский «Амур» дома со счетом 5:4 в овертайме обыграл нижнекамский «Нефтехимик». После этого «Авангард», занимающий шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона с 72 очками после 59 матчей, не опустится ниже «Нефтехимика», идущего на Востоке девятым с 54 очками после 59 игр. Нижнекамская команда может сравняться с «Авангардом» по очкам, но будет уступать по числу побед в основное время.