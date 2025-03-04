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СКА третий раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме. Победную шайбу забросил Александр Никишин.

Источник: ТАСС

Московский ЦСКА уступил петербургскому СКА со счетом 2:3 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (9-я минута), Матвей Короткий (14) и Александр Никишин (63). У проигравших отличились Максим Соркин (7) и Прохор Полтапов (15).

Ранее в этом сезоне ЦСКА дважды проиграл СКА при одной победе (4:5 OT, 6:5, 3:6).

ЦСКА набрал 79 очков в 61 матче и занимает третье место в Западной конференции. СКА с 73 очками в 62 встречах расположился на седьмой строчке.

ЦСКА в следующем матче 8 марта в гостях сыграет с астанинским «Барысом», СКА в тот же день примет магнитогорский «Металлург».

Другие результаты дня:

«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3;

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0;

«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:5;

«Сочи» — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ.

ЦСКА
2:3
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Роман Ротенберг
Вратари
Павел Хомченко
Егор Заврагин
Статистика
8
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
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