СКА третий раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Московский ЦСКА уступил петербургскому СКА со счетом 2:3 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (9-я минута), Матвей Короткий (14) и Александр Никишин (63). У проигравших отличились Максим Соркин (7) и Прохор Полтапов (15).
Ранее в этом сезоне ЦСКА дважды проиграл СКА при одной победе (4:5 OT, 6:5, 3:6).
ЦСКА набрал 79 очков в 61 матче и занимает третье место в Западной конференции. СКА с 73 очками в 62 встречах расположился на седьмой строчке.
ЦСКА в следующем матче 8 марта в гостях сыграет с астанинским «Барысом», СКА в тот же день примет магнитогорский «Металлург».
Другие результаты дня:
«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3;
«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0;
«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:5;
«Сочи» — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ.