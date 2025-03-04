Роман Ротенберг оценил победу СКА в принципиальном матче с ЦСКА

— По броскам в створ — 33:33, по вбрасываниям мы в плюсе, по голевым у нас 16, у ЦСКА 12. По силовым… Когда много играешь с шайбой, конечно, будет меньше силовых. У нас 27 силовых, у ЦСКА 34, была игра уровня плей-офф, обе команды хотели победить, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.