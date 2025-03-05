«Ак Барс» установил новый клубный рекорд результативности в одном регулярном чемпионате

В текущем сезоне «Ак Барс» провёл 62 матча и на данный момент расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин забросил шайбу в ворота «Автомобилиста» и побил клубный рекорд результативности в КХЛ среди защитников за один регулярный чемпионат.