«Спартак» завершил последнюю выездную серию в КХЛ победой над «Ладой»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» завершил свою последнюю выездную серию в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победой над тольяттинской «Ладой».
Встреча прошла в среду в Тольятти и завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Павел Ткаченко (3-я минута), Ансель Галимов (5), Даниил Орлов (30) и Николай Голдобин (44). У хозяев дублем отметился Андрей Алтыбармакян (56, 59).
Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев был близок к своему десятому шатауту в КХЛ, но после первой шайбы Алтыбармакяна его заменили на 18-летнего Ярослава Кузьменко, который таким образом дебютировал в лиге.
Галимов забросил 14-ю шайбу в сезоне и повторил собственный снайперский рекорд в КХЛ. В первый раз в карьере форвард забросил 14 шайб за «регулярку» в сезоне-2014/15, когда выступал за новокузнецкий «Металлург». Еще один нападающий «Спартака», Иван Морозов, ассистировав Голдобину, набрал 150-е очко в КХЛ.
Защитники «Спартака» Егор Зайцев и Никита Ефремов провели 450-й и 200-й матчи в КХЛ соответственно.
«Спартак» одержал вторую победу подряд, набрал 81 очко и сравнялся по баллам с минским «Динамо», идущим в таблице Западной конференции на четвертом месте. «Лада» (50 очков) занимает 10-е место на Востоке.