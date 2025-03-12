«Спартак» завершил последнюю выездную серию в КХЛ победой над «Ладой»

Галимов забросил 14-ю шайбу в сезоне и повторил собственный снайперский рекорд в КХЛ. В первый раз в карьере форвард забросил 14 шайб за «регулярку» в сезоне-2014/15, когда выступал за новокузнецкий «Металлург». Еще один нападающий «Спартака», Иван Морозов, ассистировав Голдобину, набрал 150-е очко в КХЛ.