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«Спартак» завершил последнюю выездную серию в КХЛ победой над «Ладой»

«Спартак» победил «Ладу» в последнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» завершил свою последнюю выездную серию в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победой над тольяттинской «Ладой».

Встреча прошла в среду в Тольятти и завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Павел Ткаченко (3-я минута), Ансель Галимов (5), Даниил Орлов (30) и Николай Голдобин (44). У хозяев дублем отметился Андрей Алтыбармакян (56, 59).

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев был близок к своему десятому шатауту в КХЛ, но после первой шайбы Алтыбармакяна его заменили на 18-летнего Ярослава Кузьменко, который таким образом дебютировал в лиге.

Галимов забросил 14-ю шайбу в сезоне и повторил собственный снайперский рекорд в КХЛ. В первый раз в карьере форвард забросил 14 шайб за «регулярку» в сезоне-2014/15, когда выступал за новокузнецкий «Металлург». Еще один нападающий «Спартака», Иван Морозов, ассистировав Голдобину, набрал 150-е очко в КХЛ.

Защитники «Спартака» Егор Зайцев и Никита Ефремов провели 450-й и 200-й матчи в КХЛ соответственно.

«Спартак» одержал вторую победу подряд, набрал 81 очко и сравнялся по баллам с минским «Динамо», идущим в таблице Западной конференции на четвертом месте. «Лада» (50 очков) занимает 10-е место на Востоке.

Лада
2:4
0:2, 0:1, 2:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.03.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4954 зрителя
Главные тренеры
Павел Зубов
Алексей Жамнов
Вратари
Константин Волков
(Максим Третьяк)
Дмитрий Николаев
(Я. Кузьменко)
1-й период
02:27
Павел Ткаченко
(Сергей Лукьянцев, Андрей Миронов)
04:51
Ансель Галимов
(Александр Пашин)
19:37
Командный штраф
2-й период
29:57
Даниил Орлов
(Павел Ткаченко, Демид Мансуров)
30:23
16945
3-й период
43:22
Николай Голдобин
(Павел Порядин, Иван Морозов)
55:05
Андрей Алтыбармакян
(Александр Государев)
56:45
Никита Ефремов
57:19
Александр Пашин
58:44
Михаил Фисенко
(Архип Неколенко, Андрей Алтыбармакян)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит