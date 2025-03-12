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Галимов побил снайперский рекорд Зарипова в победном матче «Ак Барса»

Галимов побил снайперский рекорд Зарипова в матче КХЛ с «Трактором».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Ак Барс» на своем льду переиграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в среду в Казани и завершилась со счетом 6:2 (0:0, 4:2, 2:0) в пользу хозяев. У «Ак Барса» дубли оформили Артем Галимов (30-я и 52-я минуты) и Дмитрий Яшкин (21, 40), еще по шайбе забросили Митчелл Миллер (24) и Александр Барабанов (46). У гостей отличились Максим Шабанов (24), забросивший шайбу в стиле лакросс, и Стивен Кэмпфер (26).

Галимов забросил свою 34-ю и 35-ю шайбы в сезоне и поставил новый снайперский рекорд «Ак Барса» за один регулярный чемпионат. Он превзошел достижение Даниса Зарипова (34 шайбы), которое держалось с первого сезона КХЛ (2008/2009).

«Ак Барс» завершил сезонную серию противостояний с «Трактором» вничью — 2−2. Казанцы набрали 82 очка и поднялись на четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинцы (90 очков) продолжают лидировать на Востоке, но прервали серию из четырех побед.

Ак Барс
6:2
0:0, 4:2, 2:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8058 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Бенуа Гру
Вратари
Тимур Билялов
(Тимур Билялов)
Закари Фукале
(Закари Фукале)
1-й период
14:43
Степан Терехов
2-й период
20:56
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
23:20
Василий Глотов
23:32
Митчелл Миллер
(Ник Петан)
23:46
Максим Шабанов
(Никита Коростелев, Логан Дэй)
25:27
Стивен Кэмпфер
(Виталий Кравцов, Андрей Светлаков)
29:37
Максим Шабанов
29:37
Максим Шабанов
29:58
Артем Галимов
(Ник Петан, Митчелл Миллер)
30:16
Эрик О`Делл
39:11
Дмитрий Яшкин
(Алексей Марченко, Илья Сафонов)
3-й период
42:24
Логан Дэй
45:53
Александр Барабанов
(Ник Петан, Артем Галимов)
51:20
Артем Галимов
56:26
Митчелл Миллер
58:48
Командный штраф
Статистика
8
Штрафное время
11
5
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит