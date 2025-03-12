Галимов побил снайперский рекорд Зарипова в победном матче «Ак Барса»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Ак Барс» на своем льду переиграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в среду в Казани и завершилась со счетом 6:2 (0:0, 4:2, 2:0) в пользу хозяев. У «Ак Барса» дубли оформили Артем Галимов (30-я и 52-я минуты) и Дмитрий Яшкин (21, 40), еще по шайбе забросили Митчелл Миллер (24) и Александр Барабанов (46). У гостей отличились Максим Шабанов (24), забросивший шайбу в стиле лакросс, и Стивен Кэмпфер (26).
Галимов забросил свою 34-ю и 35-ю шайбы в сезоне и поставил новый снайперский рекорд «Ак Барса» за один регулярный чемпионат. Он превзошел достижение Даниса Зарипова (34 шайбы), которое держалось с первого сезона КХЛ (2008/2009).
«Ак Барс» завершил сезонную серию противостояний с «Трактором» вничью — 2−2. Казанцы набрали 82 очка и поднялись на четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинцы (90 очков) продолжают лидировать на Востоке, но прервали серию из четырех побед.