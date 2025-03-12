Галимов побил снайперский рекорд Зарипова в победном матче «Ак Барса»

Встреча прошла в среду в Казани и завершилась со счетом 6:2 (0:0, 4:2, 2:0) в пользу хозяев. У «Ак Барса» дубли оформили Артем Галимов (30-я и 52-я минуты) и Дмитрий Яшкин (21, 40), еще по шайбе забросили Митчелл Миллер (24) и Александр Барабанов (46). У гостей отличились Максим Шабанов (24), забросивший шайбу в стиле лакросс, и Стивен Кэмпфер (26).