«Металлург» обеспечил себе минимум четвертое место на Востоке в КХЛ

Встреча прошла в понедельник в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Люк Джонсон (3-я минута) и Никита Камалов (45). У гостей шайбы забросили Владислав Цицюра (33) и Алексей Макеев (60). В серии буллитов победу «Металлургу» принес точный бросок Джонсона.