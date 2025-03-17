«Металлург» обеспечил себе минимум четвертое место на Востоке в КХЛ

Встреча прошла в понедельник в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Люк Джонсон (3-я минута) и Никита Камалов (45). У гостей шайбы забросили Владислав Цицюра (33) и Алексей Макеев (60). В серии буллитов победу «Металлургу» принес точный бросок Джонсона.
«Металлург» одержал третью победу подряд и восьмую в последних девяти матчах. Магнитогорская команда набрала 88 очков, поднялась на второе место в таблице Восточной конференции и стала недосягаемой для идущего пятым казанского «Ак Барса» (83).
«Витязь» прервал серию из трех побед и остается предпоследним, десятым в таблице Западной конференции (58 очков).