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«Металлург» обеспечил себе минимум четвертое место на Востоке в КХЛ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обеспечил себе минимум четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ и преимущество своей площадки в ⅛ финала Кубка Гагарина после победы в серии буллитов над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в понедельник в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Люк Джонсон (3-я минута) и Никита Камалов (45). У гостей шайбы забросили Владислав Цицюра (33) и Алексей Макеев (60). В серии буллитов победу «Металлургу» принес точный бросок Джонсона.

«Металлург» одержал третью победу подряд и восьмую в последних девяти матчах. Магнитогорская команда набрала 88 очков, поднялась на второе место в таблице Восточной конференции и стала недосягаемой для идущего пятым казанского «Ак Барса» (83).

«Витязь» прервал серию из трех побед и остается предпоследним, десятым в таблице Западной конференции (58 очков).

Металлург Мг
3:2
1:0, 0:1, 1:1, 0:0
Б
Витязь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6743 зрителя
Главные тренеры
Андрей Разин
Павел Десятков
Вратари
Илья Набоков
Андрей Кареев
1-й период
02:50
Люк Джонсон
(Робин Пресс, Егор Коробкин)
05:14
Иван Савчик
09:46
Трой Джозефс
11:42
Ярослав Бусыгин
2-й период
20:41
Трой Джозефс
22:14
Роман Канцеров
32:08
Люк Джонсон
32:15
Владислав Цицюра
(Алексей Макеев, Дмитрий Бучельников)
35:28
Люк Джонсон
39:57
Андрей Козлов
3-й период
44:03
Никита Камалов
(Андрей Козлов, Игорь Гераськин)
59:47
Алексей Макеев
(Дерек Барак, Дмитрий Бучельников)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Люк Джонсон
(Металлург Мг)
Статистика
15
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит