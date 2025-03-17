Бывший хоккеист Клоучек погиб в возрасте 45 лет

Клоучек выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нэшвилл Предаторз» и «Атланту Трэшерз» с 2000 по 2005 год. Всего в лиге он провел 141 матч. В КХЛ экс-хоккеист выступал с 2008 по 2012 год за «Барыс» и «Лев». В его активе 35 (7+28) очков в 128 матчах.