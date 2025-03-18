«Динамо» обыграло «Авангард» и гарантировало себе второе место на Западе

В другом матче вечера московский «Спартак» дома проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» — 2:4 (0:0, 2:4, 0:0). Игра началась с минуты молчания в память о скончавшемся хоккеисте Федоре Малыхине. Обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» и экс-капитан «Автомобилиста» умер в возрасте 34 лет. Малыхин также играл в составе челябинского «Трактора», московского «Спартака», подмосковного «Витязя» и омского «Авангарда». Всего в КХЛ он провел 548 матчей, в которых забросил 107 шайб и сделал 113 передач.