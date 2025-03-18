«Динамо» обыграло «Авангард» и гарантировало себе второе место на Западе

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0). В составе победителей отличились Дмитрий Рашевский (29-я минута), Никита Гусев (34), Павел Кудрявцев (44) и Максим Комтуа (62). У гостей шайбы забросили Семен Чистяков (32), Иван Игумнов (55) и Константин Окулов (56).
«Динамо» одержало 700-ю победу в КХЛ. Московский клуб, набравший 89 очков, гарантировал себе второе место в Западной конференции. «Авангард» с 83 очками располагается на шестой строчке на Востоке.
В другом матче вечера московский «Спартак» дома проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» — 2:4 (0:0, 2:4, 0:0). Игра началась с минуты молчания в память о скончавшемся хоккеисте Федоре Малыхине. Обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» и экс-капитан «Автомобилиста» умер в возрасте 34 лет. Малыхин также играл в составе челябинского «Трактора», московского «Спартака», подмосковного «Витязя» и омского «Авангарда». Всего в КХЛ он провел 548 матчей, в которых забросил 107 шайб и сделал 113 передач.
Результаты других матчей:
- «Динамо» (Минск) — «Сочи» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1);
- «Куньлунь» — «Северсталь» — 4:5 (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 0:1).