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«Динамо» обыграло «Авангард» и гарантировало себе второе место на Западе

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» в овертайме обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0). В составе победителей отличились Дмитрий Рашевский (29-я минута), Никита Гусев (34), Павел Кудрявцев (44) и Максим Комтуа (62). У гостей шайбы забросили Семен Чистяков (32), Иван Игумнов (55) и Константин Окулов (56).

«Динамо» одержало 700-ю победу в КХЛ. Московский клуб, набравший 89 очков, гарантировал себе второе место в Западной конференции. «Авангард» с 83 очками располагается на шестой строчке на Востоке.

В другом матче вечера московский «Спартак» дома проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» — 2:4 (0:0, 2:4, 0:0). Игра началась с минуты молчания в память о скончавшемся хоккеисте Федоре Малыхине. Обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» и экс-капитан «Автомобилиста» умер в возрасте 34 лет. Малыхин также играл в составе челябинского «Трактора», московского «Спартака», подмосковного «Витязя» и омского «Авангарда». Всего в КХЛ он провел 548 матчей, в которых забросил 107 шайб и сделал 113 передач.

Результаты других матчей:

  • «Динамо» (Минск) — «Сочи» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1);
  • «Куньлунь» — «Северсталь» — 4:5 (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 0:1).

Динамо М
4:3
0:0, 2:1, 1:2
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9177 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Ги Буше
Вратари
Максим Моторыгин
Михаил Бердин
2-й период
28:33
Дмитрий Рашевский
(Никита Гусев)
31:12
Семен Чистяков
(Райан Спунер)
31:31
Джордан Уил
31:49
Райан Спунер
33:52
Никита Гусев
(Джордан Уил)
3-й период
43:38
Михаил Бердин
43:51
Павел Кудрявцев
(Джордан Уил, Седрик Пакетт)
44:36
Седрик Пакетт
49:23
Даниил Пыленков
54:09
Иван Игумнов
(Наиль Якупов, Николай Прохоркин)
54:43
Павел Кудрявцев
55:17
Константин Окулов
(Райан Спунер, Майкл Маклауд)
Овертайм
61:12
Семен Чистяков
61:23
Максим Комтуа
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит