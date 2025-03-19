Канадец побьет рекорд КХЛ? Ливо остался один гол до достижения Мозякина

«Салават Юлаев» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Автомобилист» (4:1) и укрепился на втором месте Восточной конференции. Дублем в составе уфимцев отметился канадский нападающий Джош Ливо — ему осталось забросить одну шайбу, чтобы сравняться с Сергеем Мозякиным по количеству голов за один сезон (48).
Как далеко Ливо от рекорда Мозякина
В игре с «Автомобилистом» 31-летний канадец открыл счет на 14-й минуте — получил шайбу недалеко от ворот и в два касания разобрался с вратарем екатеринбуржцев Евгением Аликиным. Последний гол в матче оформил тоже Джош — за 49 секунд до финальной сирены поразил пустые ворота, продравшись на пути к ним через двух защитников екатеринбуржцев.
Эти шайбы оказались 46-й и 47-й для нападающего в этом сезоне — он с запасом лучший снайпер и бомбардир (47+30) КХЛ. И во многом благодаря ему «Салават Юлаев» является четвертой по результативности командой лиги — сам канадец поучаствовал в 77 из 205 шайб уфимцев.
Также Ливо гонится за Сергеем Мозякиным, которому принадлежит рекорд по количеству голов за регулярный чемпионат: в сезоне-2016/17 россиянин отметился 48 заброшенными шайбами. Чтобы сравняться, Джошу нужно отличиться лишь раз в двух оставшихся играх: против «Сибири» и «Барыса».
«К Ливо сейчас много внимания, он идет на рекорд. Любое столкновение, любое движение — все очень пристально к нему. Посмотрим, сможет ли дотянуться или побить рекорд Мозякина. Это всегда интересно. Такие события всегда подогревают интерес, и КХЛ должна создавать какие-то интересные вещи вокруг этого», — цитирует бывшего нападающего «Локомотива» и «Динамо» Сергея Конькова Legalbet.ru.
Как он выступал до этого сезона
Текущий чемпионат получается для Джоша лучшим в карьере, он никогда не забивал так много. До этого самым сильным показателем канадца оставались 32 шайбы в сезоне-2011/12, когда он еще выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Садбери Вулвз» — эта лига является одной из трех крупнейших среди канадских юниоров. На взрослом уровне Ливо никогда не был так хорош.
За «Салават» он выступает с прошлого сезона: тогда появился лишь в 40 матчах, в которых отметился 15 голами и 23 результативными передачами. Вероятно, Ливо еще задержится в уфимском клубе — продлил контракт еще на два года, о чем сам рассказал в интервью «СЭ».
«Все уже решено. Я подписал с “Салаватом” новый контракт на два года. Меня все здесь устраивает — команда, партнеры, главный тренер, город. Руководство клуба пошло на мои условия, поскольку в приоритете у меня был двухлетний контракт. В Уфе сейчас я провожу лучший сезон в карьере. Какой смысл что-то менять, если тебя все устраивает?» — поделился канадец.
Следующая игра «Салавата Юлаева» пройдет 20 марта — уфимцы на выезде встретятся с «Сибирью». Команда идет на втором месте Восточной конференции и уже не имеет шансов забраться на первую строчку. А от расположившегося вторым «Металлурга» отрыв составляет одно очко.
Артемий Кутейников