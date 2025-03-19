Канадец побьет рекорд КХЛ? Ливо остался один гол до достижения Мозякина

Текущий чемпионат получается для Джоша лучшим в карьере, он никогда не забивал так много. До этого самым сильным показателем канадца оставались 32 шайбы в сезоне-2011/12, когда он еще выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Садбери Вулвз» — эта лига является одной из трех крупнейших среди канадских юниоров. На взрослом уровне Ливо никогда не был так хорош.