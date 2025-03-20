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СКА проиграл по буллитам «Автомобилисту» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Петербургский СКА проиграл по буллитам екатеринбургскому «Автомобилисту» в своем предпоследнем матче регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в четверг в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У армейцев шайбы забросили Никита Зайцев (14-я минута) и Марат Хайруллин (23). Хозяева ответили голами Артема Каштанова (28) и Брукса Мэйсека (59). В серии буллитов решающий бросок исполнил Семен Кизимов.

СКА (80 очков) потерял шансы подняться выше шестого места в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного сезона. «Автомобилист» (87) укрепился на четвертой строчке в таблице Востока.

Автомобилист
3:2
0:1, 1:1, 1:0, 0:0
Б
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена
Главные тренеры
Николай Заварухин
Роман Ротенберг
Вратари
Владимир Галкин
Егор Заврагин
1-й период
13:37
Никита Зайцев
(Сергей Толчинский, Арсений Грицюк)
2-й период
22:48
Марат Хайруллин
(Артем Земченок, Владимир Алистров)
24:16
Валентин Зыков
27:08
Артем Каштанов
(Данил Романцев)
35:52
Иван Демидов
3-й период
42:59
Степан Хрипунов
58:17
Брукс Мэйсек
Овертайм
60:47
Арсений Грицюк
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Семен Кизимов
(Автомобилист)
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит