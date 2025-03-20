СКА проиграл по буллитам «Автомобилисту» в матче КХЛ

Встреча прошла в четверг в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У армейцев шайбы забросили Никита Зайцев (14-я минута) и Марат Хайруллин (23). Хозяева ответили голами Артема Каштанова (28) и Брукса Мэйсека (59). В серии буллитов решающий бросок исполнил Семен Кизимов.