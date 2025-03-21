Дубль Борикова принес «Динамо» победу над ЦСКА, Мороз повторил рекорд клуба по голам в «регулярке»

В предпоследнем матче «регулярки» «зубры» на выезде встречались с соседом по таблице Запада московским ЦСКА. Для главного тренера минчан Дмитрия Квартальнова этот поединок стал 950-м в карьере в лиге. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей: на 12-й минуте счет открыл Роман Горбунов. Голевую передачу партнеру отдал Вадим Шипачев, для которого этот ассистентский балл стал сороковым в текущем сезоне. От тысячи набранных очков в КХЛ 37-летнего россиянина теперь отделяют только 25 результативных действий.
На второй минуте следующего периода «зубры» удвоили перевес: точный бросок нанес Вадим Мороз, забросивший 26-ю шайбу в нынешнем сезоне. 21-летний форвард тем самым повторил рекорд «Динамо» по голам за один регулярный чемпионат, который до этого делили Джефф Плэтт и Мэтт Эллисон. Практически тут же Егор Бориков довел дело до счета 3:0, после чего голкипер «армейцев» Иван Просветов уступил место Павлу Хомченко. Новый страж ворот хозяев не продержался «сухим» и десяти минут — автором гола у минчан вновь стал Бориков.
Незадолго до ухода на перерыв москвичи слегка сократили отставание, но эта шайба так и осталась для них единственной в матче. В заключительной трети цифры на табло не изменились, в итоге 4:1 в пользу «Динамо». Таким образом, «зубры» прервали серию из четырех поражений и поднялись на четвертое место в конференции, обойдя как раз ЦСКА: у минчан 84 очка, у «армейцев» — на одно меньше. «Динамо» уже точно не опустится ниже пятой строчки на Западе и еще имеет шанс сместить «Спартак» с третьей позиции. Заключительный матч регулярного чемпионата столичный клуб проведет в воскресенье против «Сочи».