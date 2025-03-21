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Дубль Борикова принес «Динамо» победу над ЦСКА, Мороз повторил рекорд клуба по голам в «регулярке»

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию неудач в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В предпоследнем матче «регулярки» «зубры» на выезде встречались с соседом по таблице Запада московским ЦСКА. Для главного тренера минчан Дмитрия Квартальнова этот поединок стал 950-м в карьере в лиге. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей: на 12-й минуте счет открыл Роман Горбунов. Голевую передачу партнеру отдал Вадим Шипачев, для которого этот ассистентский балл стал сороковым в текущем сезоне. От тысячи набранных очков в КХЛ 37-летнего россиянина теперь отделяют только 25 результативных действий.

На второй минуте следующего периода «зубры» удвоили перевес: точный бросок нанес Вадим Мороз, забросивший 26-ю шайбу в нынешнем сезоне. 21-летний форвард тем самым повторил рекорд «Динамо» по голам за один регулярный чемпионат, который до этого делили Джефф Плэтт и Мэтт Эллисон. Практически тут же Егор Бориков довел дело до счета 3:0, после чего голкипер «армейцев» Иван Просветов уступил место Павлу Хомченко. Новый страж ворот хозяев не продержался «сухим» и десяти минут — автором гола у минчан вновь стал Бориков.

Незадолго до ухода на перерыв москвичи слегка сократили отставание, но эта шайба так и осталась для них единственной в матче. В заключительной трети цифры на табло не изменились, в итоге 4:1 в пользу «Динамо». Таким образом, «зубры» прервали серию из четырех поражений и поднялись на четвертое место в конференции, обойдя как раз ЦСКА: у минчан 84 очка, у «армейцев» — на одно меньше. «Динамо» уже точно не опустится ниже пятой строчки на Западе и еще имеет шанс сместить «Спартак» с третьей позиции. Заключительный матч регулярного чемпионата столичный клуб проведет в воскресенье против «Сочи».

ЦСКА
1:4
0:1, 1:3, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
21.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9034 зрителя
Главные тренеры
Илья Воробьев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Просветов
(Павел Хомченко)
Василий Демченко
1-й период
11:12
Роман Горбунов
(Вадим Шипачев, Джордан Гросс)
2-й период
21:09
Вадим Мороз
(Роман Горбунов, Кристиан Хенкель)
23:50
Егор Бориков
(Джош Брук, Брэйди Лайл)
31:48
Егор Бориков
(Даниил Липский)
34:09
Дмитрий Саморуков
39:46
Денис Гурьянов
(Иван Дроздов, Максим Соркин)
3-й период
42:12
Никита Седов
Статистика
4
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит