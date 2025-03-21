Дубль Борикова принес «Динамо» победу над ЦСКА, Мороз повторил рекорд клуба по голам в «регулярке»

Незадолго до ухода на перерыв москвичи слегка сократили отставание, но эта шайба так и осталась для них единственной в матче. В заключительной трети цифры на табло не изменились, в итоге 4:1 в пользу «Динамо». Таким образом, «зубры» прервали серию из четырех поражений и поднялись на четвертое место в конференции, обойдя как раз ЦСКА: у минчан 84 очка, у «армейцев» — на одно меньше. «Динамо» уже точно не опустится ниже пятой строчки на Западе и еще имеет шанс сместить «Спартак» с третьей позиции. Заключительный матч регулярного чемпионата столичный клуб проведет в воскресенье против «Сочи».