Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ

АСТАНА, 22 марта. /ТАСС/. Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ливо забросил шайбу на 51-й минуте заключительного матча регулярного чемпионата против астанинского «Барыса». Канадец довел количество заброшенных шайб в нынешнем сезоне до 49. Он превзошел результат россиянина Сергея Мозякина, который забил 48 голов в сезоне-2016/17, выступая за магнитогорский «Металлург».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Салавата Юлаева». Ливо также отметился результативной передачей в моменте с четвертым голом своей команды. Всего в текущем сезоне на счету канадца 80 (49 голов + 31 результативный пас) очков в 62 играх.
Ливо 31 год, он был выбран в 2011 году под общим 86-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Торонто». Позднее в североамериканской лиге игрок также выступал за «Ванкувер», «Калгари», «Каролину» и «Сент-Луис». За «Салават Юлаев» Ливо выступает с сентября 2023 года. Канадец является лучшим бомбардиром и снайпером текущего регулярного чемпионата КХЛ.
Мозякину 43 года, он завершил карьеру в 2021 году. Нападающий является лучшим снайпером в истории КХЛ (419 голов), в лиге хоккеист также выступал за подмосковный «Атлант», до образования КХЛ форвард защищал цвета московского ЦСКА. Мозякин стал олимпийским чемпионом (2018), двукратным чемпионом мира (2008, 2009) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).