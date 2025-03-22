Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ

Ливо 31 год, он был выбран в 2011 году под общим 86-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Торонто». Позднее в североамериканской лиге игрок также выступал за «Ванкувер», «Калгари», «Каролину» и «Сент-Луис». За «Салават Юлаев» Ливо выступает с сентября 2023 года. Канадец является лучшим бомбардиром и снайпером текущего регулярного чемпионата КХЛ.