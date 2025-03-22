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Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» забросил 49 шайб в текущем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 22 марта. /ТАСС/. Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ливо забросил шайбу на 51-й минуте заключительного матча регулярного чемпионата против астанинского «Барыса». Канадец довел количество заброшенных шайб в нынешнем сезоне до 49. Он превзошел результат россиянина Сергея Мозякина, который забил 48 голов в сезоне-2016/17, выступая за магнитогорский «Металлург».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Салавата Юлаева». Ливо также отметился результативной передачей в моменте с четвертым голом своей команды. Всего в текущем сезоне на счету канадца 80 (49 голов + 31 результативный пас) очков в 62 играх.

Ливо 31 год, он был выбран в 2011 году под общим 86-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Торонто». Позднее в североамериканской лиге игрок также выступал за «Ванкувер», «Калгари», «Каролину» и «Сент-Луис». За «Салават Юлаев» Ливо выступает с сентября 2023 года. Канадец является лучшим бомбардиром и снайпером текущего регулярного чемпионата КХЛ.

Мозякину 43 года, он завершил карьеру в 2021 году. Нападающий является лучшим снайпером в истории КХЛ (419 голов), в лиге хоккеист также выступал за подмосковный «Атлант», до образования КХЛ форвард защищал цвета московского ЦСКА. Мозякин стал олимпийским чемпионом (2018), двукратным чемпионом мира (2008, 2009) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Барыс
1:4
0:2, 1:0, 0:2
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
22.03.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 5799 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Виктор Козлов
Вратари
Артем Шестаков
(Артем Шестаков)
Александр Самонов
(Александр Самонов, Семен Вязовой)
1-й период
01:51
Динмухамед Кайыржан
10:47
Александр Хмелевский
(Шелдон Ремпал)
17:04
Шелдон Ремпал
(Александр Хмелевский)
2-й период
23:18
Илья Хохлов
25:32
Аслан Жусупбеков
(Илья Хохлов, Динмухамед Кайыржан)
37:40
Семен Симонов
37:40
Александр Хмелевский
3-й период
41:42
Иван Николишин
48:04
Александр Черный
50:12
Джош Ливо
54:36
Кирилл Панюков
55:41
Скотт Уилсон
(Нэйтан Тодд, Джош Ливо)
Статистика
10
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит